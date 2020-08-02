Экс-командующий ВДВ, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предупредил потенциальных врагов России , что десантники готовы выполнять приказы президента страны в любой точке мира. По его словам, задачи бойцы ВДВ выполняют в тесном взаимодействии с Воздушно-космическими силами РФ.

Российские десантники готовы выполнять любые, даже самые сложные, задачи президента страны в любой точке мира, рассказал бывший командующий ВДВ, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Впрочем, по его словам, главной задачей ВДВ остается защита территории РФ и взаимодействие с союзниками по ОДКБ, сообщают «Известия».

«Куда прикажет верховный главнокомандующий, туда мы во взаимодействии с ВКС России и направимся. В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: «Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ». Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение: будете иметь дело с нами», — предупредил генерал.

Утром 2 августа президент России Владимир Путин поздравил весь личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником и 90-летием создания Воздушно-десантных войск.

«Убежден, вы никогда не подведете, будете твердо стоять на страже интересов Родины, вносить значимый вклад в развитие Вооруженных сил России, в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В день праздника ВДВ многие бывшие и нынешние десантники помянут легендарного командующего Воздушно-десантных войск генерала Василия Маргелова , который руководил десантом с 1954 по 1959 год. Благодаря Маргелову, немало сделавшему для становления десанта, ВДВ иногда в шутку расшифровывают как «Войска дяди Васи».

Генерал Маргелов участвовал в советско-финляндской войне, во время Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Ленинграда, Сталинградской битве, боях за Украину и Крым, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии и Австрии.

В прошлом месяце в России прошла внезапная проверка боеготовности Вооруженных сил. Всего к мероприятиям привлекались около 150 тыс. военнослужащих различных видов Вооруженных сил и родов войск, 414 летательных аппаратов, 26820 единиц вооружения, военной и специальной техники, 106 кораблей и судов обеспечения.

Объединения, соединения и части приняли участие в 56 учениях различного уровня и масштаба на 35 полигонах и участках местности, а также 17 морских полигонах.

Мнения российского экспертного сообщества по поводу проводимой в армии и на флоте внезапной проверки боевой готовности разошлись диаметральным образом.

К примеру, высказывались такие суждения, что «затеянная по приказу Кремля внезапная проверка войск явно имеет „универсальное“ свойство — послать сигнал тем зарубежным провокаторам, которые, возможно, рассчитывают втянуть Россию в войну на юге.

О связи проверки боеготовности наших войск и учений „Кавказ-2020“ с ситуациями в соседних странах озвучивались и прямо противоположные оценки. В частности, высказывалось мнение, что „это полный бред и проверка никак не связана ни с событиями на Южном Кавказе, ни с ситуацией вокруг Украины“.

Между тем ситуация обострилась до такой степени, что утром 18 июля по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу

По некоторым данным, обсуждалась внезапная проверка боеготовности российской армии и не связана ли она с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Впрочем, в орбиту интересов России входит не только ситуация на Кавказе — в апреле нынешнего года бойцы ВДВ России впервые в мировой истории десантировались с высоты 10 км в Арктике — в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Северном Ледовитом океане.

Прыжки выполнялись с самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации, говорится в сообщении Министерства обороны РФ

»В ходе десантирования успешно прошла апробация средств высотного десантирования (парашютных систем специального назначения, индивидуального кислородного оборудования парашютиста, навигационного оборудования, специального снаряжения и обмундирования) в экстремальных условиях Арктики», — указали в ведомстве.

Прыжки были произведены в рамках тактико-специальных учений с разведывательным подразделением ВДВ и личным составом тактической группы Северного флота. Российские бойцы по сценарию маневров выявили и уничтожили диверсионно-разведывательные группы противника.

Мероприятие было посвящено 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне и 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

«Такого до нас еще никто не делал. Это прямое поручение министра обороны, и мы его успешно выполнили. Для высотного десантирования с указанной высоты мы применили парашютную систему специального назначения нового поколения» — сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, подобные учения будут проводиться ежегодно в разных районах Арктики, различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения.