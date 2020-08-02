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Бывший командующий ВДВ рассказал об изменении образа десантника 

Lenta.ru и ещё 26 2 часа назад
Шаманов рассказал об изменении образа десантника
Фото: РИА Новости
Если поначалу десантников считали невезучими и все неудачи операций сваливали на командование ВДВ, все же солдаты и во времена Второй мировой войны, и сейчас гордятся своей причастностью к этому роду войск. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал герой России, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

«Еще во времена Великой Отечественной войны служить в Воздушно-десантных войсках было почетно, этим гордились. (…) Направленный в госпиталь десантник прикладывал все усилия, чтобы после излечения попасть в любую десантную часть. А военнослужащие всех других родов войск, если вдруг их после госпиталя распределяли в ВДВ, никуда оттуда переводиться не хотели», — рассказал он.

Он также добавил, что во времена Великой Отечественной существовало 10 дивизий, личный состав которых не принимал участия в операциях и не совершал регулярных прыжков. За все время войны они выполнили лишь несколько десантирований с аэростата, однако и это причисляло их к братству.

«Сегодня ВДВ представляют собой сбалансированный, имеющий четко прописанный план строительства род войск, который органично вписывается в сегодняшние реалии Вооруженных сил», — подытожил изменения образа десантника Шаманов.

По словам бывшего командующего, бойцы десанта находятся в отличной форме и решают множество задач, в том числе в отдаленных от России регионах.
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Комментарии 1
Армия , Войска , Подготовка к учебному году , День ВДВ , Владимир Шаманов , газета "Известия"
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