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Азербайджан и Турция проводят масштабные военные учения 

Газета.Ru и ещё 1 43 минуты назад
Азербайджан и Турция проводят масштабные учения
Фото: РИА Новости
Азербайджан совместно с Турцией проводит масштабные военные тактические и авиационные учения в регионе Нахичевани, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на минобороны республики.

"Соединения и воинские части действуют в соответствии с планами боевой готовности. На учениях, в которых задействованы боевые самолеты, военно-транспортные и ударные вертолеты, проводятся учебные-тренировочные полеты с элементы высшего пилотажа", — говорится в сообщении.

Учения проходят на фоне напряженной обстановки на границе с Арменией в Товузском районе. Ранее ВС Армении так же провели совместные учения с российской армией.
Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.
Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.
Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.
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Армия , Ситуация в мире , Министерство обороны , ЕС , Интерфакс , Азербайджан , Турция
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