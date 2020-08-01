Азербайджан и Турция проводят масштабные учения

Все новости на карте

Азербайджан совместно с Турцией проводит масштабные военные тактические и авиационные учения в регионе Нахичевани, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на минобороны республики.

"Соединения и воинские части действуют в соответствии с планами боевой готовности. На учениях, в которых задействованы боевые самолеты, военно-транспортные и ударные вертолеты, проводятся учебные-тренировочные полеты с элементы высшего пилотажа", — говорится в сообщении.

Учения проходят на фоне напряженной обстановки на границе с Арменией в Товузском районе. Ранее ВС Армении так же провели совместные учения с российской армией.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.