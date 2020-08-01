России и США предрекли войну из-за Арктики 

Датский военный аналитик заявил, что Россия может нанести удар «Кинжалами» по военным базам Гренландии в случае арктического конфликта с НАТО . По его мнению, существует риск, что ситуация может выйти из-под контроля. Статья с размышлениями эксперта опубликована в издании Berlingske, сообщает Иносми

Капитан-лейтенант Андерс Пук Нильсен, военный аналитик Академии обороны заявил, что НАТО нечего противопоставить новой российской ракете «Кинжал». По его словам, авиация РФ может подняться с Земли Франца-Иосифа и уничтожить этими ракетами радары НАТО в Гренландии, на базе Туле.

«Ракета отделяется от самолета и отправляется в космос, чтобы спустя мгновение вновь пройти через атмосферу со скоростью в десять раз превышающей скорость света, и уничтожить радиолокационную станцию базы Туле», — нарисовал Нильсен картину такой атаки.

По его словам, это не просто фантазия: «Кинжал» со своей скоростью и точностью изменил баланс сил в Арктике.

«Без сомнения, «Кинжал» — такое новое оружие, какому Соединенным Штатам просто необходимо найти противовес в Гренландии» — считает эксперт.

Он отмечает, что база Туле в Гренландии — часть ракетного щита НАТО, и в случае войны Россия захочет её уничтожить.

Нильсен заявил, что Россия обеспечила себе сильную военную позицию в Арктике, потому что международные правила для этого региона размыты. Запад рискует сделать нечто такое, что будет воспринято в России как враждебный шаг. Например, если США пошлют военные корабли на Северный морской путь, чтобы показать, что речь не идет о внутренних водах России.

«Я думаю, россияне воспримут это как экстремальное нарушение их суверенитета, и ситуация может выйти из-под контроля», — заявил Нильсен.

Он отметил, что в целом НАТО гораздо сильнее России, и Москве остается уповать только на новые ракетные технологии и ядерное оружие.