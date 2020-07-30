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Су-27 перехватил над Черным морем два самолета США 

Вероника Полынина и ещё 12 33 минуты назад
Су-27 перехватил над Черным морем два самолета США
Фото: ТАСС
Российский истребитель Су-27 перехватил два военных самолета США в небе над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Инцидент произошел 30 июля над нейтральными водами Черного моря. Экипаж Су-27 из состава дежурных по ПВО Южного военного округа идентифицировал приближавшиеся к российским границам воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.
Су-27 приблизился к американским самолетам на безопасное расстояние, после чего они развернулись и удалились от границ РФ.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации американскими самолетами-разведчиками не допущено», — заявили в Минобороны.

После разворота самолетов США российский Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Как сообщал «Рамблер», 19 июня Военно-воздушные силы России отправили истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H над нейтральными водами Охотского моря.
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Армия , Министерство обороны , США
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