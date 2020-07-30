Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина испытала шашку 

Lenta.ru 1 час назад
Украина испытала шашку
Фото: Lenta.ru
На одном из государственных полигонов во Львовcкой области состоялись испытания украинской дымовой шашки УДШ-У. Соответствующее видео доступно в Facebook.
Согласно Defense Express, тесты оружия, ранее не производимого на Украине, оказались успешными. В частности, испытания продемонстрировали, что заявленные разработчиком характеристики соответствуют действительности.

«Подобные дымовые шашки крайне необходимы Вооруженным силам Украины, поскольку являются чрезвычайно эффективными средствами маскировки, при этом старые запасы советских УДШ на складах практически закончились», — пишет агентство.

Defense Express отметило, что разработчик оружия также предстваил систему, состоящую из компьютера, цифровой метеостанции и локальных пунктов управления, позволяющую одновременно управлять запуском около двух тысяч шашек.
В августе 2019 года «Звезда» опубликовала ролик, в котором Тихоокеанский флот Военно-морского флота России на базе в Вилючинске (Камчатка) отработал скрытый вывод атомных подводных лодок проектов 671 и 949А, использующий аэрозольную завесу и профилактическое гранатометание.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Последние новости
Белоруссия заявила о формировании в России специальных «групп боевиков» Белоруссия заявила о формировании в России специальных «групп боевиков» В Минск начали стягивать войска В Минск начали стягивать войска В России выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом
Комментарии
Армия , Оружие , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расчленившую рэпера жену отпустили
Расчленившую рэпера жену отпустили
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Попова рассказала, как мгновенно убить коронавирус
Названы причины расширения «врат ада» в Якутии
Названы причины расширения «врат ада» в Якутии
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение