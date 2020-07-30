Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия испытала циклолет 

Lenta.ru 22 минуты назад
Россия испытала циклолет
Фото: РИА Новости
В августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в России будет показан циклолет — беспилотный аппарат вертикального взлета и посадки с несущей системой на основе четырех циклических движителей, сообщил ТАСС генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

«Основные преимущества циклолета перед вертолетами — лучшая маневренность, значительно меньшие габариты и защищенные движители, что позволяет перспективной машине действовать в непосредственной близости от зданий и других препятствий», — сказал он.

По словам Григорьева, демонстратор аппарата недавно впервые поднялся в воздух, что позволило подтвердить работоспособность и перспективность использованной несущей схемы.
В апреле глава научно-технического совета — заместитель генерального директора ФПИ Виталий Давыдов заявил, что проект российского смертоносного робота «Маркер», впервые представленный в октябре 2019 года, будет завершен в 2021-м.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Последние новости
В Минск начали стягивать войска В Минск начали стягивать войска Среди задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК обнаружились граждане Украины Среди задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК обнаружились граждане Украины В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера
Комментарии
Армия , Андрей Григорьев , Виталий Давыдов , Фонд перспективных исследований , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
«Такого бардака, как у нас, нет нигде»: Симоньян удивила заявлением
«Такого бардака, как у нас, нет нигде»: Симоньян удивила заявлением
Голая грудь экс-участницы «Дома-2» взорвала Сеть
Голая грудь экс-участницы «Дома-2» взорвала Сеть
Видео
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение