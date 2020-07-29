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США планируют перебросить войска ближе к России 

Ura.Ru и ещё 25 58 минут назад
США перебросят войска поближе к России
Фото: Reuters
США собираются разместить дополнительные войска в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«В будущем США могут перебросить дополнительные силы в Польшу и страны Балтии», — пишет RNS, ссылаясь на Эспера.

Он добавил, что Вашингтон собирается вывести из Германии более 12 тысяч военных, часть из которых вернутся на родину. При этом подразделения, которые находятся в Восточной Европе и «в районе Черного моря» на ротационной основе продолжат размещаться в этом районе для «усиления сдерживания» России.
Однако часть выведенных из Германии американских военнослужащих останется в странах НАТО, отметил глава Пентагона. По его словам, больше 5,5 тысяч военных будут переброшены в Италию и Бельгию.
Ранее Марк Эспер заявил, что США необходимо укреплять силы НАТО, увеличивать расходы альянса, чтобы сдерживать Россию. При этом он считает, что РФ представляет собой «чуть менее сложную задачу», чем Китай, но все равно является «мировым нарушителем спокойствия».
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Комментарии 13
Армия , Марк Эспер , Пентагон , НАТО , Германия , США
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