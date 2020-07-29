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Расчеты «Панцирей» Северного флота выполнили стрельбы на острове Котельный в Арктике 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Расчеты «Панцирей» Севфлота выполнили стрельбы в Арктике
Фото: РИА Новости
Боевые расчеты батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" Северного флота на острове Котельный в море Лаптевых отработали задачи по обороне арктического побережья, выполнив стрельбу по условным мишеням. Об этом в среду сообщает пресс-служба Северного флота.

"Личный состав тактической группы Северного флота, дислоцированной на арктической базе "Северный клевер" на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых, отработал учебно-боевые задачи по обороне арктического побережья от высадки сил десанта условного противника", — сказано в сообщении.

В ходе учений боевые расчеты батареи комплексов "Панцирь-С1" "успешно выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим технику условного противника", отметили в пресс-службе.
Уточняется, что в качестве мишеней зенитчики использовали макеты бронетранспортеров, расположенные на удалении до 3 км. В ходе выполнения стрельб боевые расчеты также отработали нормативы по заряжанию ракетного и пушечного вооружения "Панцирей", развертыванию комплексов из походного положения в боевое.
На флоте уточнили, что стрельбы проводились в условиях сложной метеорологической обстановки: при сильном порывистом ветре до 20 метров в секунду и температуре воздуха около нуля градусов.
На вооружении тактической группы Северного флота на острове Котельный помимо арктического варианта комплекса "Панцирь-С1" также находятся противокорабельные зенитные ракетные комплексы "Бастион", что позволяет надежно обеспечивать безопасность российского сектора Арктики и участка Северного морского пути в зоне ответственности тактической группы, отметили на флоте.
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