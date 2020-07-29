Расчеты «Панцирей» Севфлота выполнили стрельбы в Арктике

Боевые расчеты батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" Северного флота на острове Котельный в море Лаптевых отработали задачи по обороне арктического побережья, выполнив стрельбу по условным мишеням. Об этом в среду сообщает пресс-служба Северного флота.

"Личный состав тактической группы Северного флота, дислоцированной на арктической базе "Северный клевер" на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых, отработал учебно-боевые задачи по обороне арктического побережья от высадки сил десанта условного противника", — сказано в сообщении.

В ходе учений боевые расчеты батареи комплексов "Панцирь-С1" "успешно выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим технику условного противника", отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в качестве мишеней зенитчики использовали макеты бронетранспортеров, расположенные на удалении до 3 км. В ходе выполнения стрельб боевые расчеты также отработали нормативы по заряжанию ракетного и пушечного вооружения "Панцирей", развертыванию комплексов из походного положения в боевое.

На флоте уточнили, что стрельбы проводились в условиях сложной метеорологической обстановки: при сильном порывистом ветре до 20 метров в секунду и температуре воздуха около нуля градусов.

На вооружении тактической группы Северного флота на острове Котельный помимо арктического варианта комплекса "Панцирь-С1" также находятся противокорабельные зенитные ракетные комплексы "Бастион", что позволяет надежно обеспечивать безопасность российского сектора Арктики и участка Северного морского пути в зоне ответственности тактической группы, отметили на флоте.