Украина в ответ на российские учения «Кавказ-2020», которые пройдут у украинских границ в сентябре, проведет свои военные маневры. При этом военные учения нашей армии могут пройти в неожиданных местах. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, риск российской военной угрозы в направлении Херсонской и Николаевской областей присутствует, однако украинская армия контролирует ситуацию в данных регионах и не позволит реализовать агрессию со стороны РФ. В то же время Киев не должен недооценивать военную мощь Москвы.
«То, что касается территории Николаевской и Херсонской области, все закрыто плотно. Но мы понимаем, с кем мы можем иметь войну — с Российской Федерацией. Преуменьшать ее силы — большая ошибка», — отметил чиновник.
Также он добавил, что в противостоянии с Россией Украина может рассчитывать на помощь международных стран-партнеров. Поэтому в ответ на российские военные учения Украина может реализовать свои военные маневры, причем уже в сентябре.
«Могут быть и учения параллельно с «Кавказ-2020‟, причем в довольно неожиданных местах. Где будут проходить в сентябре учения — давайте увидим», — резюмировал Данилов.
Напоследок секретарь СНБО подчеркнул, что реакция России на ответные маневры Киев не интересует.
Напомним, с 17 июля в России по поручению президента Владимира Путина началась проверка войск. В рамках ревизии способности российской армии к военным действиям командование привело воинские подразделения у границ Украины в режим полной боеготовности.