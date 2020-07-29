Украина в ответ на российские учения «Кавказ-2020», которые пройдут у украинских границ в сентябре, проведет свои военные маневры. При этом военные учения нашей армии могут пройти в неожиданных местах. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, риск российской военной угрозы в направлении Херсонской и Николаевской областей присутствует, однако украинская армия контролирует ситуацию в данных регионах и не позволит реализовать агрессию со стороны РФ. В то же время Киев не должен недооценивать военную мощь Москвы.

«То, что касается территории Николаевской и Херсонской области, все закрыто плотно. Но мы понимаем, с кем мы можем иметь войну — с Российской Федерацией. Преуменьшать ее силы — большая ошибка», — отметил чиновник.

Также он добавил, что в противостоянии с Россией Украина может рассчитывать на помощь международных стран-партнеров. Поэтому в ответ на российские военные учения Украина может реализовать свои военные маневры, причем уже в сентябре.

«Могут быть и учения параллельно с «Кавказ-2020‟, причем в довольно неожиданных местах. Где будут проходить в сентябре учения — давайте увидим», — резюмировал Данилов.

Напоследок секретарь СНБО подчеркнул, что реакция России на ответные маневры Киев не интересует.