Украина пригрозила РФ учениями в «неожиданных местах»

Украина может дать «ответ» российским учениям «Кавказ-2020», проведя параллельно свои собственные учения «в довольно неожиданных местах». Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 28 июля в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, Украина надёжно защищена на южном направлении:

«То, что касается территории Николаевской и Херсонской областей, всё закрыто плотно. Но мы понимаем, с кем мы можем иметь войну — с Российской Федерацией. Преуменьшать её силы — большая ошибка».

Данилов отметил, что недавние международные учения Sea Breeze показали, что в ситуации «нападения» РФ Украина не останется один на один с «противником».

"Могут быть и учения параллельно с «Кавказ-2020», причём в довольно неожиданных местах. Где будут проходить в сентябре учения — давайте увидим», — рассказал глава СНБО Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилов заявил, что, объявив перемирие в Донбассе, Украина дала противнику возможность «мирно уйти».

Напомним, Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Украинские власти заявляют о «российской агрессии», не желая признавать гражданский характер войны в регионе, а также свою ответственность за её развязывание.