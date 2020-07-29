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Украина может «ответить» РФ учениями в «неожиданных местах» — глава СНБО 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Украина пригрозила РФ учениями в «неожиданных местах»
Фото: РИА Новости
Украина может дать «ответ» российским учениям «Кавказ-2020», проведя параллельно свои собственные учения «в довольно неожиданных местах». Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 28 июля в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, Украина надёжно защищена на южном направлении:

«То, что касается территории Николаевской и Херсонской областей, всё закрыто плотно. Но мы понимаем, с кем мы можем иметь войну — с Российской Федерацией. Преуменьшать её силы — большая ошибка».

Данилов отметил, что недавние международные учения Sea Breeze показали, что в ситуации «нападения» РФ Украина не останется один на один с «противником».

"Могут быть и учения параллельно с «Кавказ-2020», причём в довольно неожиданных местах. Где будут проходить в сентябре учения — давайте увидим», — рассказал глава СНБО Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилов заявил, что, объявив перемирие в Донбассе, Украина дала противнику возможность «мирно уйти».
Напомним, Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Украинские власти заявляют о «российской агрессии», не желая признавать гражданский характер войны в регионе, а также свою ответственность за её развязывание.
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Комментарии
Армия , В мире , Войска , Украина , Алексей Данилов
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