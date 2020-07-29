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Опубликовано видео транспортировки МиГ-29 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем официальном сайте видео, на котором происходит погрузка и переброска истребителя МиГ-29 на борту военно-транспортного самолета Ан-22 "Антей". Истребитель в полуразобранном состоянии был перевезен из Московской в Тверскую область для установки на территории Тверского суворовского училища. Хвостовое оперение и крылья устанавливались на ложементы с помощью специализированного крана, а фюзеляж после погрузки закреплялся в кабине Ан-22. "После доставки истребителя на аэродром Мигалово в Твери, МиГ-29 будет собран специалистами инженерно-авиационной службы на базе технико-эксплуатационной части тверского соединения военно-транспортной авиации", — пояснили в министерстве.
Армия , Видео , Министерство обороны
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