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«Пентагон будет в истерике» 

Вероника Полынина 32 минуты назад
Российские пользователи интернета приветствовали морские военные учения Ирана, в ходе которых была отработана атака на американское судно, пишет «Царьград».
Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел учения в Персидском заливе и Ормузском проливе. В ходе маневров иранские военные отработали нанесение ракетных ударов с вертолетов и захват американского авианосца. В учениях были задействованы беспилотники и первый иранский военный спутник «Нур», выведенный на орбиту в апреле.
Российские интернет-пользователи приветствовали морские учения Ирана и спрогнозировали, что следующим американские суда начнет «топить» Северная Корея.

«Ну что ж, с почином, Иран! Так же скоро поступят и в Северной Корее. Пентагон будет в истерике!», «Отличная мишень. Вот сколько мусора плавает, давно пора отправить на дно морское», «А мальчишки взяли спички и залив Ормузский подожгли», — написали пользователи Twitter.

Один из них даже предположил, что в следующий раз иранцы могут «случайно перепутать» цели и атаковать настоящий американский авианосец вместо макета.
Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе в небе над Сирией американские ВВС перехватили иранский пассажирский лайнер. В Иране сообщили, что попытка иранского самолета уйти от столкновения привела к пострадавшим как среди экипажа, так и среди пассажиров. Тегеран назвал действия ВВС США опасными и пообещал ответить.
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Армия , Видео , Пентагон , Царьград ТВ , Иран
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