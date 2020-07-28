В Европе сумели заснять запуск российского «Кинжала»

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Европейский спутник Sentinel-2 заснял ракетный пуск, произведенный 23 июля в Баренцевом море большим противолодочным кораблем «Североморск» проекта 1155 «Фрегат», пишет Forbes.

Американское издание отмечает, что данный корабль оснащен всепогодным зенитно-ракетным комплексом морского базирования «Кинжал», с которого могли запускаться одна или несколько ракет.

Согласно Forbes, один из спутников Sentinel-2, находящийся на высоте около 800 километров над поверхностью Земли, случайно заснял данное событие.

@FrankBottema

Издание пишет, что на спутниковых снимках, появившихся в тот же день, также была замечена всплывшая российская атомная субмарина, вероятно, БС-64 «Подмосковье» проекта 667БДРМ «Дельфин».

В марте 2017 года с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала использующая украинский маршевый двигатель РД-843 легкая ракета Vega со спутником Sentinel-2B программы Copernicus, реализуемой Европейским космическим агентством по инициативе Еврокомиссии

Космический аппарат Sentinel-2A был запущен в июне 2015 года.