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Спутник Sentinel-2 заснял запуск российского «Кинжала» 

Lenta.ru 18 минут назад
В Европе сумели заснять запуск российского «Кинжала»
Фото: CC BY 4.0
Европейский спутник Sentinel-2 заснял ракетный пуск, произведенный 23 июля в Баренцевом море большим противолодочным кораблем «Североморск» проекта 1155 «Фрегат», пишет Forbes.
Американское издание отмечает, что данный корабль оснащен всепогодным зенитно-ракетным комплексом морского базирования «Кинжал», с которого могли запускаться одна или несколько ракет.
Согласно Forbes, один из спутников Sentinel-2, находящийся на высоте около 800 километров над поверхностью Земли, случайно заснял данное событие.
@FrankBottema
Издание пишет, что на спутниковых снимках, появившихся в тот же день, также была замечена всплывшая российская атомная субмарина, вероятно, БС-64 «Подмосковье» проекта 667БДРМ «Дельфин».
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В марте 2017 года с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала использующая украинский маршевый двигатель РД-843 легкая ракета Vega со спутником Sentinel-2B программы Copernicus, реализуемой Европейским космическим агентством по инициативе Еврокомиссии.
Космический аппарат Sentinel-2A был запущен в июне 2015 года.
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Армия , Войска , Наука и техника , Оружие , Технологии , Еврокомиссия , Европейское космическое агентство , Forbes
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