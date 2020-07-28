Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Панцирь-С» сможет поражать цели без участия оператора 

Свободная пресса 16 минут назад
Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» получили уникальную систему автоматизированного управления.
Она может обнаруживать, классифицировать и обстреливать воздушные цели без участия оператора, рассказали источники в Министерстве обороны и ВПК, передает газета «Известия».
Алгоритмы моментально определяют важность объектов и выстраивают очередность их уничтожения в зависимости от опасности, которую они представляют. Новые возможности, по мнению экспертов, не только существенно повысят эффективность комплекса, но и сэкономят дорогостоящие ракеты.
Система разработана специально для защиты от массовых ударов любыми воздушными средствами поражения — от самодельных беспилотников-камикадзе до крылатых и баллистических ракет. Под ее управлением боевые батареи могут также эффективно прикрывать друг друга ракетным и пушечным огнем.
Видео дня. Российский сериал обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма
Свободная пресса: последние новости
ВСУ устроили провокации со свастикой на линии соприкосновения с ДНР ВСУ устроили провокации со свастикой на линии соприкосновения с ДНР «Черт, собирай чемоданы, время в Ростов»: у Порошенко заявили о начале массовых протестов против перемирия в Донбассе «Черт, собирай чемоданы, время в Ростов»: у Порошенко заявили о начале массовых протестов против перемирия в Донбассе Россия спешно готовится к подводной битве за Крым Россия спешно готовится к подводной битве за Крым
Армия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Галустян обанкротился
Галустян обанкротился
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Дегтярев раскрыл поручение Путина по Хабаровскому краю
Дегтярев раскрыл поручение Путина по Хабаровскому краю
Видео
Американский самолет-разведчик у границ России попал на видео
00:18
Американский самолет-разведчик у границ России попал на видео
Армия Войска
Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео
00:39
Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео
Общество
Опубликовано видео Дегтярева о митингах в Хабаровском крае
00:32
Опубликовано видео Дегтярева о митингах в Хабаровском крае
Политика Общество
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
01:12
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
Армия
Подробности ликвидации террориста попали на видео
01:35
Подробности ликвидации террориста попали на видео
Происшествия
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
01:32
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в Портленде
02:05
Опубликовано видео беспорядков в Портленде
Происшествия
Шесть гигантских оползней попали на видео
11:31
Шесть гигантских оползней попали на видео
Происшествия
Ливень в Москве: затоплена станция метро
00:13
Ливень в Москве: затоплена станция метро
Погода Катастрофы
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
00:11
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение