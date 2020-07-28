Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» получили уникальную систему автоматизированного управления.

Она может обнаруживать, классифицировать и обстреливать воздушные цели без участия оператора, рассказали источники в Министерстве обороны и ВПК, передает газета «Известия».

Алгоритмы моментально определяют важность объектов и выстраивают очередность их уничтожения в зависимости от опасности, которую они представляют. Новые возможности, по мнению экспертов, не только существенно повысят эффективность комплекса, но и сэкономят дорогостоящие ракеты.

Система разработана специально для защиты от массовых ударов любыми воздушными средствами поражения — от самодельных беспилотников-камикадзе до крылатых и баллистических ракет. Под ее управлением боевые батареи могут также эффективно прикрывать друг друга ракетным и пушечным огнем.