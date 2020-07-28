Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник, 27 июля, обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе.

Российский лидер указал на недопустимость любых действий, которые бы разжигали этот конфликт. Эрдоган согласился с Путиным, что решаться данное противостояние должно без кровопролития — исключительно посредством мирных переговоров.

Главы государств договорились координировать взаимные действия для стабилизации отношений между Азербайджаном и Арменией, говорится в сообщении пресс-службы Кремля

«Лидерами также отмечена безальтернативность политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана», — указывает администрация президента РФ.

Тем временем, спецназ азербайджанских вооруженных сил 21 июля в районе 22:30 (21:30 мск) предпринял атаку на боевой пост армянской армии, об этом сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«Армянским военнослужащим удалось отбросить врага, [который понес] серьезные потери. По предварительным данным, часть азербайджанского спецназа оказалась в ловушке ВС Армении», — уточнила Степанян. По ее словам, армянская сторона потерь не понесла.

В минобороны Азербайджана опровергли сообщение Еревана. В Баку назвали это дезинформацией.

«Никакой новой атаки в том направлении с нашей стороны не было. Наоборот, на нашем участке государственной границы сохраняется спокойствие, у нас нет никаких потерь.

Однако с той стороны границы наблюдается паника среди армянских военнослужащих. Ранее мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими», — сказал начальник пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло 12 июля, когда военнослужащие двух государств начали перестрелку. Тогда погибло более 10 человек с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в провокациях.

В минобороны Азербайджана в тот день заявили, что подразделения армянских ВС при помощи артиллерии пытались атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы. После этого завязался бой.

В Баку утверждают, что противник понес потери и отступил. По информации военных, в бою погибли два военнослужащих Азербайджана, пятеро получили ранения. Позже от полученных ранений скончался еще один солдат.

В свою очередь в Ереване рассказали, что днем 12 июля азербайджанские военнослужащие на автомобиле УАЗ попытались нарушить госграницу на тавушском направлении. Как отметила пресс-секретарь минобороны Шушан Степанян, после предупреждения армянской стороны противник оставил автомобиль и вернулся на свои позиции.

Эрдоган заявил о безоговорочной поддержке Анкары Азербайджану.

«Мы ни в коем случае не оставим без поддержки братский Азербайджан, ведем переговоры с [президентом Азербайджана] господином Ильхамом Алиевым. В Турцию была направлена азербайджанская делегация, были проведены переговоры. Я тоже встречался с ними. Мы рядом с Азербайджаном», — сообщил турецкий лидер.

Вскоре Азербайджан пригрозил Армении высокоточным ударом по АЭС, которая расположена вблизи армянского города Мецамор.

«Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении», — указал глава пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

Таким образом Баку ответил на сообщения о том, что Армения может атаковать плотину Мингечевирского водохранилища. Это могло бы привести к затоплению больших территорий.

При этом в Минобороны заверили, что средства ПВО, которые есть у Азербайджана, не позволят противнику нанести удар по объектам страны.

Между Арменией и Азербайджаном существует давний конфликт за Нагорный Карабах, которых в 1988 году объявил о выходе из Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годах на его территории прошли масштабные боевые действия, после чего Азербайджан потерял контроль как над Карабахом, так и над еще семью примыкающими к нему районами.

В 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ с несколькими сопредседателями — Россией, Францией, США. Стороны пытаются при помощи переговоров провести мирное урегулирование конфликта.