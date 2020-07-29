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МиГ-29 показали внутри Ан-22 

Lenta.ru и ещё 1 56 минут назад
Истребитель четвертого поколения Миг-29 разместили внутри военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» для транспортировки из Московской в Тверскую области. Соответствующий ролик на YouTube разместило Минобороны России.
Хвостовое оперение и крылья МиГ-29 устанавливались на ложементы, а фюзеляж истребителя закреплялся в кабине Ан-22. В подписи к видео сообщается, что Миг-29 будет установлен на территории Тверского суворовского училища.
В июне 2020 года агентство Defense Express написало, что многие владельцы таких истребителей безуспешно пытаются продать их, приобретя новые самолеты, но никак не найдут нужных покупателей.
В феврале автор американского журнала The National Interest Себастьян Роблин заявил, что МиГ-29 стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, а его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию».
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Армия , Видео , Оружие , Себастьян Роблин , Министерство обороны , The National Interest
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