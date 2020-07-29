МиГ-29 показали внутри Ан-22 

Хвостовое оперение и крылья МиГ-29 устанавливались на ложементы, а фюзеляж истребителя закреплялся в кабине Ан-22. В подписи к видео сообщается, что Миг-29 будет установлен на территории Тверского суворовского училища.

В июне 2020 года агентство Defense Express написало, что многие владельцы таких истребителей безуспешно пытаются продать их, приобретя новые самолеты, но никак не найдут нужных покупателей.