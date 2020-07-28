Читатели японской газеты Yomiuri оценили военный потенциал России в комментариях к статье о параде в честь Дня военно-морского флота, в котором принял участие президент Владимир Путин. Об этом пишет News.ru.
Как писал «Рамблер», президент России 26 июля обошел на катере парадную линию боевых кораблей. Во время выступления на церемонии Владимир Путин рассказал, что в 2020 году в состав ВМФ войдут 40 новых кораблей. Глава государства также сообщил, что флот скоро получит гиперзвуковое оружие.
Японцы, комментируя статью газеты Yomiuri о военном параде в России, отметили, что не стоит недооценивать российский флот.
«Не надо недооценивать Россию! Ее ядерные торпеды — это серьёзно. Их ничем не остановить», — отметил пользователь ziq.
Его поддержал комментатор с ником kitan, выразивший уверенность, что «с таким врагом, как Россия, дело иметь опасно».
«Вот она какая, Россия! Денег на военные расходы у неё значительно меньше, чем у Америки. Так она пытается взять новейшими военными разработками», — подчеркнул tet.