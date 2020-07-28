Читатели японской газеты Yomiuri оценили военный потенциал России в комментариях к статье о параде в честь Дня военно-морского флота, в котором принял участие президент Владимир Путин . Об этом пишет News.ru.

Как писал «Рамблер», президент России 26 июля обошел на катере парадную линию боевых кораблей. Во время выступления на церемонии Владимир Путин рассказал, что в 2020 году в состав ВМФ войдут 40 новых кораблей. Глава государства также сообщил, что флот скоро получит гиперзвуковое оружие.

Японцы, комментируя статью газеты Yomiuri о военном параде в России, отметили, что не стоит недооценивать российский флот.

«Не надо недооценивать Россию! Ее ядерные торпеды — это серьёзно. Их ничем не остановить», — отметил пользователь ziq.

Его поддержал комментатор с ником kitan, выразивший уверенность, что «с таким врагом, как Россия, дело иметь опасно».

«Вот она какая, Россия! Денег на военные расходы у неё значительно меньше, чем у Америки. Так она пытается взять новейшими военными разработками», — подчеркнул tet.