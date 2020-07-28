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Киев открестился от вербовки украинцев для участия в армяно-азербайджанском конфликте 

Украина.ру 1 час назад
Киев открестился от вербовки украинцев для конфликта на границе
Фото: Минобороны Азербайджана
Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар опроверг сообщения о вербовке украинских граждан для отправки на границу Армении и Азербайджана. Об этом 27 июля сообщает РИА Новости.
Согласно заявлению МИД Армении, во время встречи с послом Тиграном Сейраняном украинский дипломат рассказал, что сообщения, которые распространяют представители Луганской Народной Республики (ЛНР), являются дезинформацией. По его словам, Украина не вербует граждан для участия в боях на границе на стороне Азербайджана.
Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева также опровергла сообщения об участии украинских граждан в конфликте. Она подчеркнула, что страна не нуждается в поддержке каких-либо посторонних сил в данном вопросе.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что служба безопасности Украины курирует участие украинских националистов в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана. По данным, озвученным Осадчим, националистические структуры вербуют как украинских граждан, так и бывших и действующих военнослужащих ВСУ, обладающих боевым опытом.
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Армия , Конфликты , Украина , Яков Осадчий , МИД , СБУ , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Киев
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