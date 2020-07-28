Киев открестился от вербовки украинцев для конфликта на границе

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар опроверг сообщения о вербовке украинских граждан для отправки на границу Армении Азербайджана . Об этом 27 июля сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению МИД Армении, во время встречи с послом Тиграном Сейраняном украинский дипломат рассказал, что сообщения, которые распространяют представители Луганской Народной Республики (ЛНР), являются дезинформацией. По его словам, Украина не вербует граждан для участия в боях на границе на стороне Азербайджана.

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева также опровергла сообщения об участии украинских граждан в конфликте. Она подчеркнула, что страна не нуждается в поддержке каких-либо посторонних сил в данном вопросе.