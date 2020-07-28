«Кем вы себя возомнили?!» 

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе за последние две недели унесли уже два десятка жизней. Армения и Азербайджан как и прежде стоят на непримиримых позициях, обвиняя друг друга в провокациях и обстрелах мирных сел. Эхо застарелого конфликта двух бывших советских республик уже докатилось до Москвы и Лос-Анджелеса, где произошли столкновения между представителями враждующих народов. А в Баку прозвучали заявления, что приграничные столкновения могут стать прелюдией к большой войне. Почему многолетний конфликт вновь обострился именно сейчас и чем закончатся эти перестрелки — очередными переговорами или новой кровопролитной войной? Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Опять и снова

Бои на армяно-азербайджанской границе вспыхнули внезапно 12 июля. Первое сообщение о столкновениях пришло из Баку: Минобороны Азербайджана заявило, что армянские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня и обстреляли опорный пункт вооруженных сил.

Место для столкновения показалось экспертам неожиданным — Товузский район. Действующая линия фронта между Азербайджаном и Нагорно-Карабахской республикой (Республикой Арцах), которой оказывает военную поддержку Армения, расположена гораздо дальше опорного пункта, вокруг которого развернулись бои, примерно в 300 километрах. Все локальные стычки происходят именно там.

Ереван ответил, что первыми артиллерию использовали азербайджанцы, чтобы захватить стратегическую точку. Министр обороны Давид Тоноян рассказал, что перед началом боев к армянским позициям подъехал УАЗ, из которого вышли азербайджанские военные и направились через границу. Их попросили покинуть территорию. Солдаты ушли, но после этого с азербайджанской стороны был открыт огонь, и армяне были вынуждены отвечать.

Стороны немедленно объявили друг друга в провокации, обстрелах мирных жителей и сокрытии реальных потерь и заявили, что с помощью такой «грязной» политики противник пытается отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

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человек погибли с начала конфликта. С армянской стороны — шесть военнослужащих, с азербайджанской — 12 военных и 1 мирный житель

Обстановка накалилась 16 июля, когда Азербайджан пригрозил ракетным ударом по Мецаморской АЭС в 37 километрах от Еревана в случае, если Армения решит обстрелять стратегические объекты на территории Азербайджана, в частности, Мингечевирское водохранилище. Ереван счел это заявление угрозой геноцида. Все международное сообщество оперативно отреагировало и потребовало остановить бои, но они продолжились.

Наконец 22 июля Баку заявил, что армянские военные начали обстрелы на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, которых и обе стороны конфликта, и все мировое сообщество ждали с самого начала боев. Показательна в этом плане фраза посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы — мол, вопрос о том, кто первый начал бои в этот раз, не имеет значения.

«Пора решить этот (карабахский) конфликт на основе международного права, а международное право полностью на азербайджанской стороне», — добавил он.

Вечный и беспощадный

Официально Нагорно-Карабахский конфликт начался 28 лет назад, когда Республика Арцах объявила о независимости, однако межэтнические столкновения в этом регионе происходили еще в начале XX века. Советские власти расчертили границы Азербайджана и Армении так, что спорная территория в 1921 году отошла Азербайджанской ССР с сохранением широкой автономии.

С тех пор в регионе периодически происходили локальные столкновения на национальной почве, а в конце 1970-х противостояние азербайджанского и армянского населения стало повседневной реальностью. После подписания Беловежских соглашений и вывода внутренних войск СССР из региона и в конце 1991 года в Карабахе началась настоящая война, длившаяся без малого два года.

12.05.1994

Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали Бишкекский протокол о прекращении огня. Переговоры между Арменией и Азербайджаном в Минском формате при посредничестве ОБСЕ, а также России, США и Франции безрезультатно идут уже 26 лет. Арцах из них исключили в 2008 году

Все эти годы на границе непризнанной республики и Азербайджана происходят мелкие стычки. Но всего раз они переросли в настоящий военный конфликт — так называемую четырехдневную войну в апреле 2016 года, когда азербайджанские части перешли в наступление. Тогда, по официальным данным, общие потери составили более 100 человек, хотя, конечно, участники называли абсолютно разные цифры. Нынешнее приграничное обострение — все тот же территориальный спор Армении и Азербайджана, что официально подтвердили обе стороны. Пожалуй, это единственное, в чем они оказались согласны.

Так, советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью «Ленте.ру» заявил, что Армения с помощью военных авантюр пытается втянуть в армяно-азербайджанский конфликт международные организации, в которых состоит, и хочет избежать ответственности за оккупацию и агрессию. Мол, Азербайджан 12 июля заметил переброску тяжелой военной техники и живой силы со стороны Армении в направлении границы, и это доказывает, что Ереван заранее готовил атаку.

Наши вооруженные силы и сейчас стоят там лицом к лицу. Это все напоминает сценарии Первой и Второй мировой войны, когда 100 тысяч военных стояли лицом к лицу. И это говорит о том, что в любое время вполне ожидаемо столкновение

Хикмет Гаджиев, советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики

В Армении утверждают, что Баку спровоцировал эскалацию конфликта излюбленным способом, который использует уже много лет, — обстрелом гражданской инфраструктуры и мирного населения. Как заявила в разговоре с «Лентой.ру» пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, столкновениям на границе предшествовали нападки президента Азербайджана Ильхама Алиева на Минский формат ОБСЕ и предъявление территориальных и исторических претензий соседям. Баку вернулся к агрессивной и воинственной риторике и убедил свое население в способности решить Нагорно-Карабахский конфликт военным путем, считает она.

Вероятнее всего, военно-политическое руководство Азербайджана сочло возможным продемонстрировать военное превосходство над Арменией, однако сильно переоценилo свой потенциал

Анна Нагдалян, пресс-секретарь МИД Армении

Нападки на Минскую группу ОБСЕ, о которых упомянула дипломат, прозвучали в интервью Алиева азербайджанским телеканалам 6 июля, то есть почти за неделю до начала боев на границе. Алиев обрушился с критикой на участников формата. Он заявил, что Минская группа не реагирует, когда армянский премьер Никол Пашинян называет Карабах Арменией, «никем не признанный криминальный нагорно-карабахский режим» проводит выборы, меняют там исторические названия азербайджанских городов и строят церкви.

Сегодня переговорный процесс практически не идет, констатировал азербайджанский лидер. При этом, по его словам, Ереван уже два года пытается заставить Баку вести диалог с «фиктивными лидерами» Карабаха, проводит в самопровозглашенной республике выборы и памятные торжества. И переговорная группа, которая должна регулировать конфликт на спорной территории, никак не выполняет свою работу. «На это дается адекватный ответ? Нет. Дается некоторыми абстрактными словами, чтобы угодить и вашим, и нашим. Но это время уже прошло. Мы требуем ясности», — заявил Алиев и напомнил об апрельских боях 2016 года.

Основной тезис их (переговорной группы) заявления — военный вариант [решения конфликта] невозможен. Кто сказал? Откройте Устав ООН и посмотрите, имеют страны право на самооборону или нет? Кем вы себя возомнили?! Вы выше ООН?! (…) Ведь всему есть предел. Поэтому мы ожидаем от них (переговорной группы) более серьезных, конкретных и целенаправленных заявлений

президент Азербайджана Ильхам Алиев, о работе переговорной группы по Нагорному Карабаху

После начала столкновений на границе Алиев устроил разнос уже собственной дипломатии, заявив, что она «не совпадает с успешным развитием страны» и должна быть атакующей, а не «пассивной и защитной». Был немедленно отправлен в отставку министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, которого, когда начались бои, не смогли найти на рабочем месте.

Разговоры-переговоры

Переговоры по Карабаху действительно зашли в тупик уже много лет назад. В 2007 году Минская группа предложила «Мадридские принципы» для урегулирования конфликта. Они предполагали следующие шаги: Азербайджан получает под контроль пять из семи районов вокруг Нагорного Карабаха («пояс безопасности»), далее в Арцах входят миротворцы, возвращаются беженцы, территория получает промежуточный статус и, наконец, там проводится референдум.

На словах и Ереван, и Баку поддержали документ, однако до реальных действий дело не дошло. Для Баку неприемлема идея отказа от любого кусочка территории самопровозглашенной республики, которую он исторически считал своей землей. Еревану же не хочется отказываться от «пояса безопасности», кроме того, в Армении считают, что нагорно-карабахские земли исторически были заселены именно армянами, а азербайджанская сторона начнет выживать оттуда местное население и армянскую культуру, как только получит доступ к землям Арцаха.

В конце 2018 — начале 2019 года в СМИ появились громкие заявления о прогрессе в урегулировании конфликта. На границе прекратились перестрелки, изменился тон официальных заявлений сторон. Главы МИД Армении и Азербайджана заговорили о взаимопонимании и конструктивном диалоге. Это случилось спустя несколько месяцев в результате «бархатной революции» в Армении и прихода к власти Пашиняна.

Однако перелома не произошло. В феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности состоялась публичная дискуссия Пашиняна и Алиева, которая превратилась во взаимные обвинения. Армянский премьер, в частности, обвинил Баку в нежелании вернуть Арцах в переговорный процесс, ведь невозможно решать судьбу народа без участия этого самого народа. Алиев ему возразил, что народ Арцаха не так уж и самостоятелен.

Мы готовы говорить с Нагорным Карабахом в случае, если Армения прекратит финансировать это нелегальное образование, выведет все свои войска из Нагорного Карабаха и полностью уйдет с нашей территории

президент Азербайджана Ильхам Алиев, о включении руководства Арцаха в переговоры

В самой НКР также настаивают на полноправном участии в переговорах. Как пояснял год назад глава МИД Арцаха Масис Маилян, существует пять ключевых проблем мирного урегулирования карабахского конфликта. Это статус республики, региональная безопасность, территориальные претензии, проблемы беженцев и вопрос снятия блокады региона. И Армения имеет прямое отношение только к военным вопросам, поскольку на международном уровне признана гарантом безопасности Арцаха.

Все остальное, считают в Нагорном Карабахе, нужно обсуждать напрямую с представителями самой республики. «Мы в армянских выборах не участвуем, мандатом от граждан Арцаха Пашинян не обладает», — отмечал Маилян. В июле этого года, реагируя на критику Алиева, МИД Арцаха заявил, что Азербайджан своими попытками отсрочить восстановление трехсторонних переговоров искусственно затягивает процесс мирного урегулирования. Сам Пашинян также настаивал, что по конституции может представлять только Армению.

Если кто-то считает по-другому, что я могу представлять Нагорный Карабах, — значит, он считает, что Нагорный Карабах — это часть Армении. Если так, давайте это зафиксируем в документах (…) Я не могу говорить за него, как не могу говорить за другие страны премьер-министр Армении Никол Пашинян, о необходимости включить Арцах в переговоры

Что дальше?

Нынешнее обострение на границе Армении и Азербайджана произошло в результате какой-то нелепой случайности, неудачного стечения обстоятельств. Так считает политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. Общепризнанная версия того, что случилось на армяно-азербайджанской границе 12 июля, вряд ли когда-нибудь появится. Позиции Армении и Азербайджана, высказанные на предыдущих этапах переговоров, сами по себе к началу столкновений отношения не имеют, ведь официальная риторика не меняется годами.

Случайность. А дальше пошел, как снежный ком, наворачиваться конфликт, потому что стороны были не прочь помериться силами. Но случайность, совершенно очевидно, это первопричина происходящего

Аркадий Дубнов, эксперт по странам СНГ Очередные столкновения на границе — вовсе не прелюдия к большой войне, а очередной эпизод войны вялотекущей, которую Азербайджан ведет все последние годы, пытаясь локальными стычками и постоянной военной напряженностью измотать Армению, считает главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Крылов. Аркадий Дубнов также считает, что перерастание конфликта в большую войну, которой пугает всех Баку, практически исключено, поскольку это невыгодно никому: ни России, ни Турции, ни другим региональным и мировым державам.

Рамиль Зейналов / AP

И Москва, и Вашингтон призывали конфликтующие республики к прекращению огня, а Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, который провел телефонные переговоры с Пашиняном и Алиевым, заявил, что полномасштабная война между Арменией и Азербайджаном стала бы катастрофой. Турция при этом активно поддержала Баку и заверила, что гибель азербайджанских военных «не останется без ответа». Но, по мнению Дубнова, дальше заявлений дело не пойдет.

Заявления Анкары и лично президента Реджепа Эрдогана (о поддержке Азербайджана в желании решить конфликт с Арменией военным путем) — не более чем политическая риторика в расчете на повышение собственного рейтинга и имиджа в мусульманском мире

Аркадий Дубнов, эксперт по странам СНГ А вот местечковое обострение, в отличие от войны, может принести политическую выгоду властям и Армении, и Азербайджана. Им в определенной степени выгоден нынешний статус кво вокруг Карабаха, считает Дубнов. Для Еревана действующее положение хорошо тем, что НКР продолжает существовать как республика с армянским населением, пусть даже непризнанная. Алиев же может нагнетать милитаристские и реваншистские настроения, чтобы консолидировать вокруг своей власти население и выставлять любых внутриполитических оппонентов как врагов Азербайджана, пояснил эксперт.

Судя по всему, подходящих «врагов» в Баку уже нашли. На следующий день после начала конфликта на границе был задержан бывший министр обороны Рагим Газиев. Служба госбезопасности заявила, что он призывал граждан к массовым беспорядкам, захвату органов власти и действиям, которые могут ослабить обороноспособность страны.

В спецслужбе подчеркнули, что на фоне боев с Арменией антинациональные силы попытались нарушить стабильность, дискредитировать армию и опорочить власть. Кстати, Газиев был министром обороны Азербайджана в 1992-1993 годах во время войны за Нагорный Карабах. Позже его обвинили в государственной измене, приговорили к расстрелу, заменили казнь на пожизненное заключение и помиловали в 2005 году по настоянию ПАСЕ.

В ночь на 15 июля в Баку прошел митинг в поддержку азербайджанской армии. Некоторые демонстранты пытались прорваться в здание парламента, их разогнали водометами. Более 20 активистов арестовали, Алиев обвинил оппозицию в попытке переворота. Через несколько дней после митинга власти заявили, что десятки тысяч азербайджанцев изъявили желание отправиться в армию. «Я сказал, пусть те, кто разбивал там стекла, запишутся в армию, — отметил Алиев. — Не прошло и недели после моих слов, как записались уже около пятидесяти тысяч человек».

Конечно, власти обеих республик при желании могут использовать нынешний конфликт во внутренней политике, считает главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Крылов. «Это обычная практика, так делают власти любого государства. Внешняя угроза сплачивает общество, это известно», — отметил эксперт. Но проблема в том, что и официальный Баку, и Ереван во много являются заложниками общественных настроений и вынуждены демонстрировать возрастающую воинственность, поясняет собеседник «Ленты.ру». Переговоры по Карабаху носят имитационный характер: стороны подтверждают, что надо вести диалог, и максимум, о чем договариваются, — о дате следующей встречи.

Уровень межнациональной ненависти настолько высок, что любое примирение, даже намерение пойти на компромисс ни в Ереване, ни в Баку не будет принято и приведет к краху власти

Александр Крылов, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Неизвестно только, как долго будут терпеть эти закавказские игры третьи государства, которые вовлечены в нескончаемые переговоры и вынуждены лавировать между сторонами ради соблюдения собственных интересов. Конфликт впервые вышел за пределы региона: сперва в Москве, а потом и в США начались массовые драки между проживающими там армянами и азербайджанцами — у обеих стран огромные диаспоры. Конфликт переносится на территорию третьих государств, что абсолютно неприемлемо для тамошних властей. Здесь надо реагировать оперативно и решительно. Так что в целом ситуация для Армении и Азербайджана совершенно тупиковая, и выхода из нее не видно, подчеркнул эксперт.