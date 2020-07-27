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Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Азербайджан и Турция проведут учения на границе с Арменией
Фото: РИА Новости
Азербайджан проведет совместные с Турцией военные учения, в том числе на границе с Арменией. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает Vesti.az.
С 1 по 5 августа учения с привлечением Сухопутных войск пройдут в Баку и Нахичеване. Маневры с участием военной авиации состоятся 29 июля — 10 августа в Баку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.
Учения пройдут в рамках соглашения о военном сотрудничестве двух стран. В мероприятии планируется задействовать бронетехнику, артиллерийские установки и минометы, а также средства ПВО.
12 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушского района Армении начались столкновения. Баку и Ереван, между которыми уже 30 лет идет территориальный спор из-за Нагорного Карабаха, обвинили друг друга в провокациях. По последним данным, с армянской стороны погибли шесть военнослужащих, с азербайджанской —12 военных и один мирный житель.
Анкара поддержала Баку. «Боль Азербайджана — наша боль. Гибель азербайджанских военных не останется без ответа», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
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Комментарии
Армия , Хулуси Акар , Азербайджан , Армения , Баку , Евлах , Кюрдамир , Турция
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