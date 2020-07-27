Напуганы парадом: в Британии оценили флот России

Российский флот укрепил свою мощь — такой вывод сделали британские журналисты из прошедшего 26 июля Главного военно-морского парада, приуроченного ко Дню ВМФ. В прессе отмечают, что Москва уделяла много внимания совершенствованию своего Военно-морских флота, а корабли, продемонстрированные на параде в Санкт-Петербурге, производят сильное впечатление. Западные журналисты и военные неоднократно за последние годы отмечали, что российский ВМФ стал сильнее и активнее.

Растущую силу и возможности российского Военно-морского флота (ВМФ) оценили британские журналисты. Как сообщает газета Daily Mail, прошедший 26 июля парад кораблей в День ВМФ подтвердил укрепление морской мощи России

В статье отмечается, что Москва много сил и средств вложила в модернизацию своего флота за последние годы. Кроме того, президент РФ Владимир Путин анонсировал вхождение в состав ВМФ еще четырех десятков кораблей и оснащение их гиперзвуковым оружием.

Читатели газеты в комментариях заявили, что были впечатлены российскими военными кораблями, показанными на петербургском параде.

Балтийске, Севастополе, Каспийске, По Неве в честь праздника прошли 46 кораблей и судов российского ВМФ, на них находились порядка 4 тыс. матросов и морских офицеров. Торжества прошли также в городах, где расположены базы ВМФ России — Североморске Владивостоке , а также в Петропавловске-Камчатском и на базе флота в сирийском Тартусе.

Обращаясь к гражданам страны и военнослужащим в ходе парада, Владимир Путин рассказал, что ранее были заложены шесть новых кораблей дальней морской зоны. По его словам, уровень оснащенности российского ВМФ возрастает неукоснительно.

Сейчас в его составе корабли, которые оснащены высокоточным оружием. Кроме того, есть стратегические подводные крейсеры, многоцелевые подлодки и летательные аппараты.

«Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи», — подчеркнул верховный главнокомандующий РФ.

На петербургском параде были представлены корабли, катера и суда Балтийского флота. Парадную линию возглавил первый линейный корабль России XVIII века «Полтава» — 54-пушечник, оригинальная версия которого была построена в 1712 году на петербургских верфях, при непосредственном участии первого российского императора Петра I. Перед главнокомандующим и публикой прошли по Неве также и большие десантные корабли «Минск», « Петр Моргунов », «Королев», корвет «Стойкий».

У парада также была воздушная часть. В небо над Санкт-Петербургом поднялись 40 самолетов и вертолетов. Среди них — истребители Су-33, Су-27 и МиГ-29, противолодочные самолеты и ударные вертолеты. Посетили торжества и военные атташе нескольких десятков иностранных государств. Представители дипломатических миссий стран СНГ, Латинской Америки, Европы, Азии и Африки высоко оценили уровень подготовки личного состава и организации парада.

Растущая мощь российского флота беспокоит НАТО . В начале июля влиятельная американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что более 10 российских субмарин находились в водах северной Атлантики. Такой активности США и их союзники не наблюдали от отечественного ВМФ со времен холодной войны, говорится в статье. Россия при этом неоднократно подчеркивала, что не имеет никаких агрессивных намерений, однако свои рубежи готова защищать всеми возможными средствами.

Субмарины Северного флота вышли с баз, расположенных в российской Арктике, и вышли в Атлантический океан. Эти маневры стали «крупнейшими после окончания холодной войны, позволив продемонстрировать «силу и амбиции флота России по защите своих территорий», пишет WSJ.

Россия все чаще направляет свои субмарины в те районы, где они «могут угрожать кораблям НАТО», заявил руководитель Объединенного морского командования альянса вице-адмирал Кит Блаунт. Он отметил также, что походы российских подлодок становятся более продолжительными и дальними.

При этом WSJ процитировала командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева . Он в начале весны сообщил, что ВМФ России расширяет географию боевого дежурства.