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В Баку заявили, что ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 45 раз 

ТАСС и ещё 7 2 часа назад
В Баку заявили о 45 обстрелах со стороны Армении
Фото: Reuters
Министерство обороны Азербайджана заявило о 45 обстрелах позиций армии страны в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также на границе с Арменией за минувшие сутки.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 45 раз", — утверждается в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой оборонного ведомства.
В частности, по данным Минобороны, с позиций, находящихся в селах Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и в Чамбаракском районе Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу сопредельного Товузского района, а также в селах Гаравелилер, Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района, также расположенного в приграничье.
Баку также сообщает об обстреле позиций ВС Азербайджана с территории прилегающих к Нагорному Карабаху населенных пунктов, находящихся под контролем армянских вооруженных сил.
Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. Обе стороны сообщали о погибших военнослужащих. С 17 июля обстановка, по оценкам обеих сторон, относительно спокойная, но сообщения об обстрелах в районе границы и у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступают практически ежедневно.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.
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Комментарии
Армия , Кавказ , Конфликты , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Баку
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