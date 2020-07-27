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Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ 

Мария Иванова 12 минут назад
Британский таблоид Daily Mail опубликовал фотографии с парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ), прошедшего в Санкт-Петербурге. Интернет-пользователи в комментариях к материалу высмеяли российские корабли.
Как писал «Рамблер», в параде приняли участие 46 кораблей, включая катера и подлодки. Президент России Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей. Во время выступления на церемонии Путин рассказал, что в 2020 году в состав ВМФ войдут 40 новых кораблей. Глава государства сообщил, что флот скоро получит гиперзвуковое оружие.
«Российский флот проиграет даже в обычном конфликте. Их единственный авианосец недавно загорелся и вряд ли вернется в строй. Посмотрите на фото, в основном это небольшие патрульные корабли», — написал Freshman315. «Ржавые вёдра», — заявил petemck. «Я уверен, что все россияне, живущие в бедности, будут рады 40 новым военным кораблям», — отметил jezza. «Между тем единственный российский авианосец работает на дизельном топливе и должен ходить в сопровождении буксира, потому что он регулярно ломается», — заявил Nofoolsneedapply.
Комментарии 423
Армия , Видео , В мире , Владимир Путин , Daily Mail
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