Ким Чен Ын назвал цель ядерного оружия

Наличие у КНДР ядерных сил сдерживания обеспечивает ей надежную защиту и гарантирует безопасность, заявил во вторник лидер страны Ким Чен Ын на национальной конференции ветеранов, проведенной по случаю 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне. Эта дата отмечается в КНДР как День победы.

"Благодаря нашим надежным и эффективным силам ядерного сдерживания больше никогда не будет войны на этой земле, а гарантии нашей национальной безопасности и будущего обеспечены навсегда", — приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

Он отметил, что КНДР на своем пути развития смогла "преодолеть давление и угрозы со стороны враждебных империалистических сил". "Мы стали страной, которая может защитить себя от любого типа давления, военных угроз и шантажа", — добавил лидер республики.

Годовщина окончания Корейской войны является национальным праздником КНДР. Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. Коалиция из 17 стран во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз.

Боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи. При этом формально Корейская война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор до сих пор не подписан.