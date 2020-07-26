В ДНР объявили перемирие 

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выпустила приказ о соблюдении перемирия с 27 июля. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте республики.

Приказ обязует командование контролировать отсутствие провокаций со стороны личного состава на линиях соприкосновения, а также информировать о всех случаях несоблюдения перемирия. Кроме того, под запрет попадают применение огня, диверсии и размещение вооружения в населенных пунктах.

Контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе 22 июля. ДНР назвала этот шаг прорывом. Москва также позитивно отреагировала на согласование мер. 26 июля начальник Народной милиции Денис Синенков объявил о полном бессрочном прекращении огня с 00:01 27 июля.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.