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Украина назвала условие полного прекращения огня в Донбассе 

Lenta.ru 27 минут назад
Украина выступила с ультиматумом по Донбассу
Фото: Reuters
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соответствующего соглашения, зафиксированных с участием представителей ОБСЕ. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщает «Укринформ».
Таран заверил, что ВСУ будут соблюдать договоренности. Однако прекращение огня не лишает военнослужащих права реагировать в случае нарушения договоренностей противником. В числе таких нарушений министр назвал провокации, диверсии, создание угрозы для жизни людей, уничтожение инфраструктуры.
ВСУ готовы дать должный отпор противнику, для чего Генштабом созданы дополнительные резервы. «Украинские воины присутствуют и будут на передовой, где куется наша общая победа. Они приложат все усилия для реализации мирных планов политического руководства Украины», — сказал Таран.
Ранее Трехсторонняя контактная группа договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля. Он включает запрет на наступательные и разведывательные действия, применение огневых средств, в том числе снайперского оборудования, дисциплинарные меры за нарушение режима прекращения огня.
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Армия , Войска , Украина , Генштаб , ОБСЕ , Укринформ
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