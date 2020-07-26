Конфликт с Баку: «Армения привлекает наемников»

Азербайджан опровергает слухи об участии украинских наемников в конфликте с Арменией

«Сообщения о якобы участии украинских наемников на стороне Азербайджана являются полной дезинформацией, страна не нуждается в поддержке каких-либо посторонних сил», — цитирует РИА Новости сообщение МИД Азербайджана.

Его представитель обвинил Армению в том, что она сама «привлекает наемников с Ближнего Востока» для участия в конфликте, и именно это и связано с появлением данной дезинформации.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжаются с 12 июля в сопредельных районах. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией и призвали стороны к диалогу.