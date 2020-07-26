Истребители США устроили ЧП в небе над Сирией

Американские истребители, сблизившиеся с иранским пассажирским самолетом в четверг в небе над Сирией , в течение шести минут дважды подлетали к лайнеру на опасное расстояние. Об этом со ссылкой на источник сообщает в воскресенье телеканал Press TV.

Также отмечается, что истребители ВС США вылетели с военно-воздушной базы Аль-Азрак в Иордании

В четверг вечером два истребителя ВС США вплотную приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.