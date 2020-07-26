Истребители США устроили ЧП в небе над Сирией

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: истребители США дважды за 6 минут опасно сблизились с иранским лайнером над Сирией 

ТАСС и ещё 1 41 минуту назад
Американские истребители, сблизившиеся с иранским пассажирским самолетом в четверг в небе над Сирией, в течение шести минут дважды подлетали к лайнеру на опасное расстояние. Об этом со ссылкой на источник сообщает в воскресенье телеканал Press TV.
Также отмечается, что истребители ВС США вылетели с военно-воздушной базы Аль-Азрак в Иордании.
В четверг вечером два истребителя ВС США вплотную приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.
Согласно заявлению Пентагона, американские самолеты выполняли задание в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Сирии группа стран во главе с США, в районе зоны Эт-Танф, где находится американская военная база. По версии американской стороны, истребитель находился на "безопасном расстоянии в 1 тыс. метров от авиалайнера", когда решил убедиться, что это пассажирский самолет. После этого был проведен визуальный осмотр авиалайнера.
ТАСС: последние новости
В ЛНР сообщили, что украинские силовики обстреляли поселок Золотое-5 В ЛНР сообщили, что украинские силовики обстреляли поселок Золотое-5 В Минобороны сообщили, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются В Минобороны сообщили, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются От Камчатки до Балтики. Как в России отметили День Военно-морского флота От Камчатки до Балтики. Как в России отметили День Военно-морского флота
Комментарии 6
Армия , Видео , Конфликты , США , Пентагон , Иордания , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Август сильно удивит россиян»
«Август сильно удивит россиян»
«Не были предупреждены»: причина инцидента в Керченском проливе
«Не были предупреждены»: причина инцидента в Керченском проливе
Голая жена журналиста попала в прямой эфир
Голая жена журналиста попала в прямой эфир
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Видео
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
00:42
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
00:12
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
01:26
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
00:37
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Истребители США устроили ЧП в небе над Сирией
01:31
Истребители США устроили ЧП в небе над Сирией
Армия Конфликты
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение