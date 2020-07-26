Путин поблагодарил Шойгу после парада ВМФ

Президент Владимир Путин провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу на борту самолета после парада ВМФ, где передал слова благодарности личному составу. Кадры встречи показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Передайте слова благодарности всему личному составу мероприятия», — передает РИА «Новости» слова российского лидера.

Шойгу, в свою очередь, также поблагодарил главу государства, отметив, что «все готовились к этому параду».

Ранее военные атташе из более чем 30 стран мира после посещения главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге высоко оценили его организацию и масштаб.

Известно, что во время главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге были задействованы 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки.

Кроме того, на параде в Санкт-Петербурге применили новую технологию съемки — видеокамера «прошла» прямо под кораблем, что позволило увидеть парад с другого ракурса.