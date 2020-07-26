В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, он прошёл в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей.

В параде приняли участие 46 кораблей, катеров и судов. Среди них фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки и другие.

Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавил воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века «Полтава». Воздушная часть парада в Санкт-Петербурге была представлена 41 единицей авиационной техники.

Отмечается, что в этом году проезд в Кронштадт из-за профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавируса, был ограничен на время прохождения парада. Доступ в город был разрешён строго по пропускам, которые могли оформить местные жители, и по специальным приглашениям.