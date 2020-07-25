Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские военные случайно подбили свой танк на учениях 

Газета.Ru 38 минут назад
Военные США подбили свой танк
Фото: Газета.Ru
Американский танк M1 Abrams в ходе учений случайно подбил аналогичный танк из своей части, сообщает Military Times.
В результате инцидента пострадал один член экипажа подбитого танка, ему была немедленно оказана медицинская помощь, указано в сообщении. Пострадавший находится в стабильном состоянии и идет на поправку.
В ходе отработки стрельбы по движущимся мишеням танк M1 Abrams выстрелил по танку из своей части 120-миллиметровым снарядом с расстояния около 2,6 км.
В настоящее время ведется расследование.
Видео дня. Рамзан Кадыров ввёл санкции против госсекретаря США Майка Помпео
Газета.Ru: последние новости
США стоит задуматься о продаже танков Польше, пишут американские СМИ США стоит задуматься о продаже танков Польше, пишут американские СМИ Израильские вертолеты атаковали цели на юге Сирии в ответ на обстрел Голан Израильские вертолеты атаковали цели на юге Сирии в ответ на обстрел Голан Экс-глава СБУ заявил, что война с Россией может пройти по югославскому сценарию Экс-глава СБУ заявил, что война с Россией может пройти по югославскому сценарию
Армия , Войска , Оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
ВСУ понесли большие потери под Луганском
ВСУ понесли большие потери под Луганском
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Киев проболтался о планах на Крым
01:19
Киев проболтался о планах на Крым
В мире
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
В армянском ресторане в Москве устроили погром
00:09
В армянском ресторане в Москве устроили погром
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение