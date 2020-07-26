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Огненный рассвет: ВСУ нанесли массированный удар по ДНР 

Майк Габриелян и ещё 23 15 минут назад
В ДНР сообщили, что Киев нанес массированный удар по республике накануне нового перемирия.
Около недели назад стороны договорились о прекращении огня с 27 июля. Однако накануне перемирия украинские силы атаковали ДНР на северном и западном направлениях. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что военные формирования Киева нанесли массированный удар сегодня около 6 утра.
Обстреливались село Васильевка, посёлки Каштановое, Крутая Балка, шахты «Трудовская» и «Коминтерново». Всего войска Киева применили около полусотни боеприпасов калибром 82 и 120 мм, также использовались гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
ВСУ разместили вооружение в жилых кварталах, заявили в ДНР
Ранее «Рамблер» сообщал, что силы ДНР получили приказ о соблюдении режима тишины в связи с новым перемирием.
Армия , Видео , В мире
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