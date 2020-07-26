Огненный рассвет: ВСУ нанесли массированный удар по ДНР 

В ДНР сообщили , что Киев нанес массированный удар по республике накануне нового перемирия.

Около недели назад стороны договорились о прекращении огня с 27 июля. Однако накануне перемирия украинские силы атаковали ДНР на северном и западном направлениях. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что военные формирования Киева нанесли массированный удар сегодня около 6 утра.

Обстреливались село Васильевка, посёлки Каштановое, Крутая Балка, шахты «Трудовская» и «Коминтерново». Всего войска Киева применили около полусотни боеприпасов калибром 82 и 120 мм, также использовались гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.