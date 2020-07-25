Эксперты описали возможную войну Польши с Россией

Запомните одну вещь: польским вооруженным силам, возможно, придется сражаться с Россией без основных боевых танков.

Польша стала важным фактором в оборонных планах НАТО. Расположившись вдоль восточного фланга Североатлантического союза по соседству с Россией, Польша отныне и впредь будет играть для НАТО ту же роль, что и Западная Германия играла десятилетиями в сдерживании Советского Союза. Для безопасности и мира Европы жизненно важно, чтобы польские военные были как можно сильнее. Хотя Варшава уже немало сделала для замены старого оборудования советских времен на современные западные системы, она может и должна сделать еще больше. Это же справедливо и для США: они уже помогают Польше, но могут и должны сделать больше. Один из шагов, которые стоит рассмотреть обеим странам — оценить перспективы сделки по продаже в Польшу танков М-1 «Абрамс».

Значение Польши в оборонной стратегии НАТО подчеркивается решением США усилить свое военное присутствие в этой стране. Уже нескольких лет армия США держит в Польше на ротационной основе бронетанковую бригадную боевую группу. В 2019 году было подписано соглашение о расширении военного присутствие США в Польше и создании инфраструктуры для поддержки полноценной бронетанковой дивизии плюс войска поддержки.

Варшава провела впечатляющую программу по модернизации своих войск и, в частности, замене платформ и оборудования советских времен современными западными аналогами. Ее пятнадцатилетний план предусматривает закупки новых вооружений на сумму в 133 миллиарда долларов.

Основной поставщик современной военной техники в Польшу — США. Это они поставляют в страну истребители F-16, батареи ПВО «Патриот» (Patriot) и высокомобильную реактивную систему залпового огня (HIMARS). Совсем недавно страны подписали соглашение, по которому польские ВВС получат 32 истребителя F-35.

Но в модернизации нуждается одна важная часть польских вооруженных сил — ее парк основных боевых танков. За последнее десятилетие польской армии удалось закупить 250 бывших в употреблении танков «Леопард» (Leopard), которые требуют модернизации до более высоких стандартов. К тому же «леопарды» больше не производятся.

Отыскать способ модернизировать оставшиеся танки Польше крайне важно. Но выбор Варшавы ограничен. «Леопард — 2» снят с производства. К разработке нового основного боевого танка Германия и Франция Польшу не допускают. В результате Варшаве приходится модернизировать устаревшие танки советской эпохи.

К счастью, есть альтернатива. США могли бы предоставить Польше танки M-1 «Абрамс». «Абрамсы» американской армии теперь будут нести в стране постоянное дежурство. Высокомобильная реактивная система залпового огня и порядка 80 «абрамсов» уже размещены на территории. Если Польша купит танки «Абрамс» и будет их эксплуатировать, это улучшит взаимодействие с армией США точно так же, как и закупка F-35 для польских ВВС.

Приобретя M-1 «Абрамс», польский военно-промышленный комплекс сможет участвовать в совместном производстве, получит доступ к технологии производства и расширит трансатлантическое сотрудничество. Польский вариант «Абрамса» M-1Pl можно будет подогнать под запросы и потребности польской армии на базе танковой промышленности этой страны, внеся соответствующие коррективы. Поначалу комплектующие будут производиться на танковом заводе в Лиме, штат Огайо, и отправляться в Польшу для сборки. Кроме того, сделка по продаже в Польшу «абрамсов» поможет сохранить рабочие места в американской промышленности в штатах вроде Огайо, Мичиган и Пенсильвания.

Для Варшавы тоже имеет смысл задуматься о приобретении варианта M-1 «Абрамс». Растущая российская военная угроза вынуждает Польшу завершить модернизацию своего парка основных боевых танков. В отсутствие жизнеспособных альтернатив М-1 выглядит лучшим, если не единственным кандидатом. Помимо выгоды для польской армии, этот шаг поддержит танковые промышленные базы в обеих странах.

Президент Трамп должен предложить переизбранному президенту Польши оценить перспективы такой сделки. При этом оценка должна учитывать как военную, так и производственную выгоду.