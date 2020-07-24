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В Подмосковье прошли учения танковой армии ЗВО 

RT на русском 1 час назад
В Подмосковье прошли учения танковой армии ЗВО
Фото: РИА Новости
На полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.
Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Участвовали экипажи танков Т-72Б3 и Т-80, бронетранспортёров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2. Всего к занятиям привлекли более тысячи военнослужащих и около 200 единиц боевой техники.
Стрельбу вели по мишеням, имитировавшим движущийся танк условного противника, противотанковый гранатомётный расчёт и безоткатное артиллерийское орудие на дистанции от 300 до 2000 метров.
Ранее ОТР сообщало, что на полигоне Трёхречье в Амурской области прошли учения подразделений Восточного военного округа.
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Армия , Московская область
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