На Украине вербуют добровольцев на войну с Арменией

Наемничеством занимается СБУ , совместно с радикалами. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на представителя народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

«Украинские националисты вербуют граждан, а также бывших и действующих военнослужащих ВСУ, имеющих боевой опыт, с целью отправки на территорию Азербайджана для участия в военном конфликте против Армении», — сказал Осадчий.

Он отметил, что руководство и координацию осуществляет зампредседателя СБУ Владимир Горбенко

Представитель ЛНР также сказал, что радикалы и СБУ готовят ряд провокаций против армян в Харькове, Киеве и Запорожье.