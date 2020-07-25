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Украина готовится к войне с Арменией 

Майк Габриелян и ещё 2 16 минут назад
На Украине вербуют добровольцев на войну с Арменией.
Наемничеством занимается СБУ, совместно с радикалами. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на представителя народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
«Украинские националисты вербуют граждан, а также бывших и действующих военнослужащих ВСУ, имеющих боевой опыт, с целью отправки на территорию Азербайджана для участия в военном конфликте против Армении», — сказал Осадчий.
Он отметил, что руководство и координацию осуществляет зампредседателя СБУ Владимир Горбенко.
Представитель ЛНР также сказал, что радикалы и СБУ готовят ряд провокаций против армян в Харькове, Киеве и Запорожье.
Ранее «Рамблер» сообщал, что украинский посол Иван Кулеба вызван в МИД Армении из-за заявления официальной поддержки Азербайджана. В Киеве заявили, что выступают за «территориальную целостность Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ».
Комментарии 619
Армия , Видео , Кавказ , Конфликты , Украина , Владимир Горбенко , МИД , СБУ , Армения
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