Уникальное оружие: «Циркон» подтвердил слова Путина

Президент России Владимир Путин , выступая на главном военно-морском параде в Петербурге , заявил, что флот вскоре получит гиперзвуковое оружие. Одновременно в Минобороны рассказали, как военные моряки переходят на гиперзвук и проводят испытания уникальных новинок.

«Успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для Военно-морского Флота: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон» и гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон», — сказано в сообщении Министерства обороны.

Военные заявили, что сейчас проводятся испытания первой атомной подводной лодки с беспилотными подводными аппаратами «Посейдон». Её спустили на воду весной прошлого года. Экипаж осваивает новое оружие на штатном носителе.

Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

«Проведенные с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета», — отмечают в военном ведомстве.