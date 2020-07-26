Уникальное оружие: «Циркон» подтвердил слова Путина

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Уникальное оружие: испытания «Циркона» подтвердили слова Путина 

Майк Габриелян и ещё 13 31 минуту назад
Президент России Владимир Путин, выступая на главном военно-морском параде в Петербурге, заявил, что флот вскоре получит гиперзвуковое оружие. Одновременно в Минобороны рассказали, как военные моряки переходят на гиперзвук и проводят испытания уникальных новинок.
«Успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для Военно-морского Флота: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон» и гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон», — сказано в сообщении Министерства обороны.
Военные заявили, что сейчас проводятся испытания первой атомной подводной лодки с беспилотными подводными аппаратами «Посейдон». Её спустили на воду весной прошлого года. Экипаж осваивает новое оружие на штатном носителе.
Ракету «Циркон» подготовили к новым испытаниям
Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».
«Проведенные с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета», — отмечают в военном ведомстве.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в интернете появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон».
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Армия , Видео , Войска , Наука и техника , Оружие , Технологии , Владимир Путин , Министерство обороны , Санкт-Петербург
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