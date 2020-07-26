День ВМФ: русские «Мистрали» и фрегат океанского класса 

Балтийске, Севастополе, Каспийске, Санкт-Петербурге сегодня, 26 июля, пройдёт главный военно-морской парад страны, в котором, как ожидается, примет участие и верховный главнокомандующий России , президент Владимир Путин . Перед зрителями пройдут 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 самолёта и вертолёта морской авиации. В этот же день военно-морские парады пройдут также в Североморске Владивостоке и сирийском Тартусе . О том, какую технику российского флота представят впервые — в материале NEWS.ru.

На параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге впервые будет представлен большой десантный корабль проекта 11711 « Пётр Моргунов ». Его создали по проекту Невского ПКБ на прибалтийском заводе «Янтарь» . Он способен одновременно вместить 13 танков или 36 бронетранспортёров, вертолёты и усиленный батальон морпехов в 300 человек. При этом дальность плавания у него 4 тысячи миль, что позволяет выполнять задачи даже в дальней морской зоне. Экипаж может находиться в море целый месяц. Головной корабль серии — « Иван Грен » уже служит на Северном флоте. Туда же после всех испытаний должен отправиться и «Моргунов».

Вторая новинка парада — фрегат 22350 проекта «Адмирал Касатонов». Этот корабль океанского класса — носитель самых современных крылатых ракет. На его палубе стоит самая лучшая артиллерийская установка А190-1 нижегородского ЦНИИ «Буревестник» . Её калибр — 100 мм, а скорострельность — 80 выстрелов в минуту. Это первое орудие, выполненное на нашем флоте по технологии стеллс — скошенный футуристический профиль башни практически не виден на радарах противника. Кроме современных кораблей проекта 22350, пушку установили и на модернизированный большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников», проекта 1155 — входит в состав Тихоокеанского флота. Сегодня в боевом строю семь таких кораблей. Уверенно можно предположить, что и они будут переоборудованы под новое вооружение.

Но самое важное, что все эти корабли уже способны длительное время находиться в мировом океане. В сочетании с большими десантными вертолётоносцами проекта 23900 шифр «Прибой», заложенными в Керчи 20 июля при участии Владимира Путина, эта мощь станет ещё более значительной.

Новые десантные корабли часто называют «русскими „Мистралями“, имея ввиду, что это реплики французских вертолетоносцев, не поставленных Парижем из-за событий в Крыму — но это не так. При всей концептуальной схожести и возможностях они изначально спроектированы для действий в арктических широтах. В отличие от кораблей класса "Иван Грен», у них есть лётная палуба. На ней смогут базировать восемь вертолётов Ка-27 или ударных Ка-52К «Катран». В доковой камере, расположенной в корме корабля, разместятся шесть десантных катеров. Корабль сможет перевезти до 500 десантников и 60 единиц бронетехники.

Если смотреть на «Прибой» шире, то это фактически замена авианосцам в отечественном флоте. Вертолёт «Катран» единственный в мире может применять крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» Х-31 и «воздух-корабль» Х-35, а также авиабомбы. Раньше использование этого оружия была прерогативой только палубных истребителей МиГ-29К/КУБ.

В праздничных мероприятиях в Санкт-Петербурге также примут участие и не менее значимые для российского флота корабли противоминной обороны проекта 12700 типа «Александрит» — « Владимир Емельянов » и « Александр Обухов ». Их особенность в корпусах, выполненных из монолитного стеклопластика. Такой технологии изготовления кораблей у нас раньше не было. Композитный материал прочней металла, а самое главное, делаем корабли незаметными для морских мин.

В 2017 году Владимир Путин подписал указ об утверждении «Основ государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года». Документ требует, чтобы мы заняли второе место по мощи среди военно-морских флотов государств мира. Для реализации этого требования необходимы корабли дальней — океанской зоны, способные месяцами выполнять задачи боевой службы. «Дальняя морская зона» — ключевой термин при строительстве современного флота. Единичные походы тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» к берегам Кубы и Венесуэлы или визит ракетоносца «Москва» в Южно-Африканскую Республику хоть и вызывают гордость за моряков — демонстрируют «Андреевский флаг» на просторах мирового океана, но по большом счёту погоды не делают. У нас всего два таких корабля, и они ходят в моря не постоянно.