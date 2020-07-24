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МРК «Циклон» спустили на воду в Керчи 

ТК «Звезда» и ещё 2 47 минут назад
МРК «Циклон» спустили на воду в Керчи
Фото: ТК «Звезда»
МРК «Циклон» пополнит состав Черноморского флота.
Новейший малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 «Каракурт» спустили на воду на заводе «Залив» в Керчи, сообщает пресс-служба Военно-морского флота РФ.
В церемонии спуска корабля приняли участие начальник управления кораблестроения ВМФ России Владимир Тряпичников, глава Крыма Сергей Аксенов и представители керченской городской администрации.
«Циклон» — малый ракетный корабль проекта 22800 шифр «Каракурт». Корабль станет первым в составе Черноморского флота. В состав Балтийского флота входят корабли «Мытищи» и «Советск».
Малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» — серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами.
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Армия , Войска , Конфликты , Оружие , Владимир Тряпичников , Сергей Аксенов , Судостроительный завод "Залив" , ЦМКБ Алмаз , Керчь
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