МРК «Циклон» спустили на воду в Керчи 

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МРК «Циклон» пополнит состав Черноморского флота.

В церемонии спуска корабля приняли участие начальник управления кораблестроения ВМФ России Владимир Тряпичников , глава Крыма Сергей Аксенов и представители керченской городской администрации.

«Циклон» — малый ракетный корабль проекта 22800 шифр «Каракурт». Корабль станет первым в составе Черноморского флота. В состав Балтийского флота входят корабли «Мытищи» и «Советск».