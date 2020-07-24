Россия применила оружие в космосе

США и Британия обвинили Россию в запуске ракеты в космическом пространстве, заявив, что она «обладает характеристиками оружия».

Возглавляющий космическое управление Британии вице-маршал авиации Харви Смит (Harvey Smyth) впервые публично обвинил Россию в запуске такой ракеты.

Он выступил со своими комментариями вскоре после того, как Соединенные Штаты нашли доказательства проведения Россией 15 июля испытания с участием двух находившихся на орбите спутников.

Американское космическое командование подтвердило, что Россия запустила на орбиту новый объект со своего спутника «Космос-2543», сделав это вблизи другого российского спутника.

Вице-маршал Смит добавил, что Россия своими действиями создает угрозу мирному использованию космического пространства, оставляя на орбите мусор, который представляет опасность для спутников и космических систем, «от которых зависит весь мир». Он призвал Россию отказаться от дальнейших испытаний.

Скорее всего, Британия не ограничится простым осуждением российских действий, поскольку на этой неделе она уже объявила, что ее службы безопасности получат дополнительные полномочия для борьбы с иностранным противодействием британской демократии. Сделано это было после появления изобличительного парламентского доклада о потенциальных угрозах со стороны России.

Ожидается, что Борис Джонсон усилит законы по борьбе со шпионажем после проведенного Комитетом по разведке и безопасности палаты общин расследования, в ходе которого был сделан вывод, что российское влияние на политику и общество Британии стало «новой нормой», и что британское правительство «серьезно недооценило» те ответные действия, которые необходимо предпринять.

Считается, что сегодня на околоземной орбите находится около 2 000 спутников, многие из которых используются гражданскими и военными для обеспечения связи.

Американское космическое командование отметило, что проведенные недавно русскими испытания очень похожи на действия России на околоземной орбите в 2017 году и «не соответствуют заявленному предназначению спутника, который был назван инспекционным».

В феврале США выразили обеспокоенность по поводу этого космического аппарата, когда он совершил несколько маневров рядом с американским государственным спутником.

Спустя два месяца Россия провела испытания своей ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту, которая предназначена для уничтожения спутников на низкой околоземной орбите.

США тогда заявили: «Данное испытание является очередным примером того, что опасность для космических систем Америки и ее союзников вполне реальная и серьезна. И эта опасность усиливается».

По оценке «Дейли Телеграф» (The Daily Telegraph), зафиксированная во время недавних испытаний скорость и траектория «ясно указывает на то, что это оружие».

Источник в ВВС Британии сообщил, что пока неизвестно, насколько успешным был этот пуск, однако подчеркнул: «Испытание стало наглядной демонстрацией того, что русские при желании могут наносить удары по спутникам других стран».

«Это идет вразрез с правилами поведения в космосе; нельзя размещать оружие, способное удалять с орбиты другие космические аппараты», — отметил источник.

С 1962 года ООН ведет реестр объектов, запускаемых в космическое пространство, который помогает использовать космос в мирных целях.

Военный и авиакосмический аналитик Говард Уилдон (Howard Wheeldon) сообщил нашему изданию, что уже долгое время «существуют опасения по поводу рискованного приближения к нам российских и китайских спутников». Но наибольшую тревогу, по его словам, вызывает то, что это могут быть целенаправленные действия.

«Каждая страна обязана сделать так, чтобы они не мешали другим спутникам, и сейчас мы вступаем в новый период».