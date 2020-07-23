США обвинили Россию в испытаниях космического оружия 

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США обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия в космосе, передает РИА «Новости».

Космическое командование США в официальном заявлении сообщило, что располагает доказательствами соответствующих маневров.

По данным США, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.

Журнал Time, в свою очередь, добавил, что якобы выпустивший новый объект спутник "Космос-2543" в декабре 2019 года отделился от спутника-носителя "Космос-2542", а в январе оба спутника разместились вблизи американского космического аппарата USA 245 — спутника разведывательной системы Keyhole/CRYSTAL. Командующий Космического командования США Джон Реймонд ранее называл такое соседство преследованием.

15 июля в Минобороны России сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой российский аппарат. Американские военные утверждают, что запуск не похож на тестирование спутника-инспектора.