США обвинили Россию в испытаниях космического оружия 

США обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия в космосе, передает РИА «Новости».
Космическое командование США в официальном заявлении сообщило, что располагает доказательствами соответствующих маневров.
По данным США, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.
Журнал Time, в свою очередь, добавил, что якобы выпустивший новый объект спутник "Космос-2543" в декабре 2019 года отделился от спутника-носителя "Космос-2542", а в январе оба спутника разместились вблизи американского космического аппарата USA 245 — спутника разведывательной системы Keyhole/CRYSTAL. Командующий Космического командования США Джон Реймонд ранее называл такое соседство преследованием.
15 июля в Минобороны России сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой российский аппарат. Американские военные утверждают, что запуск не похож на тестирование спутника-инспектора.
В декабре 2019 года, как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп заявил, что в стране были созданы Космические войска. В марте стало известно, что Космические силы США получили первое наступательное оружие — противокоммуникационную систему (Counter Communications System, CCS) Block 10.2. В российском МИД назвали перспективу размещения американского оружия на орбите «опасным сценарием» и подчеркнули, что Россия будет противостоять такому развитию событий.