Видео с перевернутым броневиком США попало в Сеть

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Соцсети облетели кадры перевернутого американского колесного бронеавтомобиля MRAP Oshkosh M-ATV на севере Сирии

Некоторые с юмором полагают, что это «дело рук российских военнослужащих» — вполне вероятно, учитывая разного рода конфликты между американскими и российскими солдатами в Сирии.

Так, несколько дней назад бронемашины США пытались на высокой скорости по пересеченной местности вырулить на асфальтовую дорогу. Наперерез им направились «Тайфун», «Тигр» и бронетранспортер российской военной полиции. После этого состоялся резкий разговор между военными обеих сторон.

Пользователи российского сегмента интернета оценили американского «перевёртыша»:

Точно, наши подрезали— не сомневается Виталий Витальев.

Американские МРАПы часто переворачиваются, это не новость— успокоил всех пользователь Jiucmonag.

Ну тут ничего удивительного. Странно что этот 4-х метровый бронесарай не так часто переворачивается с его центром тяжести — вторит ему Вячеслав Переяславский.

Видимо, хотел обогнать русских, но как всегда не удержался на бугорке— язвительно уточнил Руслан Масленников. Ничего страшного — сейчас, как обычно, приедут россияне и вытащат— предположил Егор Большаков.

Донни (Дональд Трамп — прим.ред.) уже подписал указ о новых санкциях. «Русские ответят за эту чудовищную провокацию» — заявили в Пентагоне— утрирует некий Mj Md.

В результате переворота погиб один военнослужащий — поделился информацией пользователь Арнольд Останкинский. К слову, данная информация подтверждена Пентагоном.

Их предупредили по-хорошему. Вот и начались несчастные случаи— напомнил Михаил Звягин.