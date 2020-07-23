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В Сети оценили видео с перевернутым американским бронеавтомобилем в Сирии (ВИДЕО) 

Luga1news.ru 19 минут назад
Видео с перевернутым броневиком США попало в Сеть
Фото: luga1news.ru
Соцсети облетели кадры перевернутого американского колесного бронеавтомобиля MRAP Oshkosh M-ATV на севере Сирии.
Некоторые с юмором полагают, что это «дело рук российских военнослужащих» — вполне вероятно, учитывая разного рода конфликты между американскими и российскими солдатами в Сирии.
Так, несколько дней назад бронемашины США пытались на высокой скорости по пересеченной местности вырулить на асфальтовую дорогу. Наперерез им направились «Тайфун», «Тигр» и бронетранспортер российской военной полиции. После этого состоялся резкий разговор между военными обеих сторон.
Пользователи российского сегмента интернета оценили американского «перевёртыша»:
Точно, наши подрезали— не сомневается Виталий Витальев.
Американские МРАПы часто переворачиваются, это не новость— успокоил всех пользователь Jiucmonag.
Ну тут ничего удивительного. Странно что этот 4-х метровый бронесарай не так часто переворачивается с его центром тяжести — вторит ему Вячеслав Переяславский.
Видимо, хотел обогнать русских, но как всегда не удержался на бугорке— язвительно уточнил Руслан Масленников. Ничего страшного — сейчас, как обычно, приедут россияне и вытащат— предположил Егор Большаков.
Донни (Дональд Трамп — прим.ред.) уже подписал указ о новых санкциях. «Русские ответят за эту чудовищную провокацию» — заявили в Пентагоне— утрирует некий Mj Md.
В результате переворота погиб один военнослужащий — поделился информацией пользователь Арнольд Останкинский. К слову, данная информация подтверждена Пентагоном.
Их предупредили по-хорошему. Вот и начались несчастные случаи— напомнил Михаил Звягин.
Наверное, снова играли в догонялки с российскими солдатами— высказал свое мнение Владимир Евстратов.urfonews.ru
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Комментарии 6
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Михаил Звягин , Егор Большаков , Дональд Трамп , Пентагон , Сирия , США
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