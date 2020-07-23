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Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ 

Вадим Дроздов 57 минут назад
На Камчатке в рамках внезапной проверки боеготовности армии Российской Федерации прошли учения морской пехоты Тихоокеанского флота. Десант отрабатывал высадку на необорудованное побережье Камчатки. Бойцы десантировались на берег с Большого десантного корабля. С моря им оказывала огневую поддержку группа разнородных боевых судов в составе малых ракетных и малых противолодочных кораблей. Целью высадки было подавление береговых огневых точек условного противника. С воздуха десант прикрывался истребителями МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота. Также батальону морских пехотинцев поддержку с воздуха оказывали вертолеты Ка-29. Особое внимание уделялось группам разграждения, которые проделывали проходы в инженерных заграждениях и минных полях.
Армия , Видео
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