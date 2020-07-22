8306 военных вылечились от COVID-19 в России

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Свыше 8,3 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 122 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ

"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 122 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8306 человек", — говорится в сообщении.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 992.

На 22 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1188 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 205 военных.

Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 848.

В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.

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