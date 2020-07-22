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В России более 8,3 тысячи военных вылечились от COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
8306 военных вылечились от COVID-19 в России
Фото: РИА Новости
Свыше 8,3 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 122 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 122 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8306 человек", — говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 992.
На 22 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1188 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 205 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 848.
В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Армия , Общество , Министерство обороны
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