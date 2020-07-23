Офицер ВСУ подорвался на украинской мине

Офицер ВСУ из группы инженерного обеспечения, прибывшей в зону "операции объединенных сил" для уточнения формуляров минных полей и разминирования, получил ранения при подрыве на украинской мине у поселка городского типа Мироновский . Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что в связи с участившимися подрывами военнослужащих ВСУ на собственных минных полях командование оперативно-тактической группировки "Север" направило группу инженерного обеспечения в зону ответственности 3-го батальона 24-й бригады в районе Мироновского для уточнения формуляров минных полей и разминирования отдельных участков.