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Офицер ВСУ получил ранения при подрыве на украинской мине 

Luga1news.ru 1 час назад
Офицер ВСУ подорвался на украинской мине
Фото: Luga1news.ru
Офицер ВСУ из группы инженерного обеспечения, прибывшей в зону "операции объединенных сил" для уточнения формуляров минных полей и разминирования, получил ранения при подрыве на украинской мине у поселка городского типа Мироновский. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он рассказал, что в связи с участившимися подрывами военнослужащих ВСУ на собственных минных полях командование оперативно-тактической группировки "Север" направило группу инженерного обеспечения в зону ответственности 3-го батальона 24-й бригады в районе Мироновского для уточнения формуляров минных полей и разминирования отдельных участков.
"В ходе работ по разминированию местности вследствие недостаточной профессиональной подготовки командир группы старший лейтенант Гонтар подорвался на мине и получил множественные осколочные ранения. Офицер находится в тяжелом состоянии, за его жизнь в настоящий момент борются медики", — сказал Филипоненко.
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Комментарии
Армия , Войска , Мироновский
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