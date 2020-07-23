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Генерал СБУ рассказал, как Путин сорвал планы укронацистов (ВИДЕО) 

Luga1news.ru 24 минуты назад
Силы ополчения Донбасса летом 2014 года не были взяты в окружение украинской армией якобы потому, что Киев боялся жертв среди мирного населения и разрушения инфраструктуры. Об этом в эфире «4 канала» заявил генерал-майор запаса, экс-заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун, передает «ПолитНавигатор».
«Все надеялись, собственно, на наступление, никто не ожидал, что в конце июля — начале августа Российская Федерация перейдет границу. Собственно, эти события, когда обстреляли наш боевой лагерь — это была как раз та грань, и понятно, что Российская Федерация вмешалась в конфликт на стороне сепаратистов. И если же, кто-то говорит про то, что когда не был Гиркин, Донецк был свободным… Мы все забываем про Ходаковского, который сидел там со своим батальоном «Восток», мы забываем про другие силовые структуры, которые там сидели. То есть, Донецк так же был напичкан врагами и просто так бы его не взяли», — оправдывается Ягун.
«Другое дело, почему там не перекрыли, не сделали какую-то военную операцию в плане, чтобы не выпустить из «котла» эту группировку. Ситуация была какая? Руководство вооруженных сил не хотело не только жертв среди мирного населения, повреждения инфраструктуры города, но и искусственных картинок для западных и российских средств массовой информации.
Методы, которые использовались тогда, в тот период — это вытеснение: лучше уж пусть собирают все свои вещи, забирают всех своих и идут на все четыре стороны, но только, чтобы меньше погибло с нашей стороны и меньше было повреждений наших территорий. Такой был принцип. В некоторой степени, он сработал», — рассказал генерал, умалчивая о массовом применении ВСУ авиации и артиллерии по жилым кварталам и инфраструктуре.
«И он бы сработал и в будущем, потому что, если посмотреть на карту боевых действий, все видели, что фактически до августа месяца, там мы уже вышли на то, что и граница была перекрыта, и осталось несколько анклавов где-то в Донецке и Луганске. И если бы не непосредственное вмешательство Российской Федерации, я думаю, что до конца августа, до Дня независимости, мы вышли бы с полным очищением территории, взяв их под контроль на протяжении двух месяцев. Но, к сожалению, получилось то, что мы имеем сейчас», — добавил Виктор Ягун.
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Комментарии 1
Армия , Видео , Войска , План Путина , СБУ , Киев
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