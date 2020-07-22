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Силы ЧФ следят за учениями НАТО в Чёрном море 

RT на русском и ещё 6 2 часа назад
Силы ЧФ следят за учениями НАТО в Чёрном море
Фото: РИА Новости
Черноморский флот России следит за действиями кораблей и авиации НАТО, принимающими участие в учениях Sea Breeze — 2020 в Чёрном море.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
«Силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по слежению за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze — 2020», — заявили в центре.
Уточняется, что активная фаза учений проходит в северо-западной части Чёрного моря. В учениях в том числе принимают участие корабли и авиация ВМС США.
15 июля корабли НАТО вошли в Чёрное море с целью участия в военных учениях с Украиной и Болгарией.
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Армия , НЦУО РФ , ИТАР-ТАСС
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