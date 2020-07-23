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В Азербайджане заявили о 47 нарушениях перемирия на линии соприкосновения

РИА Новостииещё 7
57 минут назад
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Министерство обороны Азербайджана заявило о 47 нарушениях режима прекращении огня на различных направлениях линии соприкосновения с Арменией за сутки.
В Азербайджане заявили о 47 нарушениях перемирия Арменией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 47 раз. С позиций, расположенных в селе Мосесгех и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - сообщили в военном ведомстве.
Уточняется, что "позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций", расположенных около сел "Шыхлар, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов".
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Армия,МИД,Армения,Азербайджан
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