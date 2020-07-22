«Россия разгромит Украину без войны и танков»

Россия не станет начинать войну против Украины, так как у нее есть возможность невоенного давления на Киев. Об этом в эфире Ukrlife TV заявил политолог Михаил Погребинский.
Он напомнил, что Россия может прекратить поставки антрацита для Украины или «перекрыть газ».
«Войны никакой не будет. Но есть невоенные средства давления на Украину. Такие, которые могут привести и так обескровленную украинскую экономику к тяжелейшим проблемам. Может ли быть опасным поведение Москвы по отношению к Киеву? Я хочу сказать, что может. Только это будет не война, не танки, ничего такого», — отметил он.
При этом Погребинский подчеркнул, что военное столкновение Украины и России все же возможно в случае наступления ВСУ на Крым или Донбасс.
«Тогда украинская армия будет разгромлена. И никто ей не поможет — ни НАТО, ни США. Поэтому украинская армия не пойдет в наступление, генералы это понимают», — уверен он.
Как сообщал «Рамблер», ранее командующий украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что флот страны начал готовиться к конфликту с Россией. По его мнению, Россия может попытаться прорваться на юг Херсонской области, чтобы пустить воду из Днепра в Крым.