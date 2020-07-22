«Россия разгромит Украину без войны и танков»

Он напомнил, что Россия может прекратить поставки антрацита для Украины или «перекрыть газ».

«Войны никакой не будет. Но есть невоенные средства давления на Украину. Такие, которые могут привести и так обескровленную украинскую экономику к тяжелейшим проблемам. Может ли быть опасным поведение Москвы по отношению к Киеву? Я хочу сказать, что может. Только это будет не война, не танки, ничего такого», — отметил он.

При этом Погребинский подчеркнул, что военное столкновение Украины и России все же возможно в случае наступления ВСУ на Крым или Донбасс.

«Тогда украинская армия будет разгромлена. И никто ей не поможет — ни НАТО, ни США. Поэтому украинская армия не пойдет в наступление, генералы это понимают», — уверен он.

Как сообщал «Рамблер», ранее командующий украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что флот страны начал готовиться к конфликту с Россией. По его мнению, Россия может попытаться прорваться на юг Херсонской области, чтобы пустить воду из Днепра в Крым.