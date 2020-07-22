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В Египте отбили атаку террористов на военный блокпост 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
В Египте отбили атаку террористов на военный блокпост
Фото: РИА Новости
Подразделению египетской армии удалось отбить атаку боевиков на севере Синайского полуострова. При этом, как с ссылкой на заявление военных 21 июля сообщает портал Al Youm As Sabi, было уничтожено 18 террористов.
По данным военных, крупная группа боевиков предприняла попытку нападения на армейский опорный пункт, расположенный вблизи селения Бир-эль-Абд и в 30 километрах от приграничного с сектором Газа города Эль-Ариш (столицы египетской провинции Северный Синай).
Напавшие террористы в результате отпора со стороны гарнизона опорного пункта были вынуждены отступить. В ходе их преследования, организованного под прикрытием боевой авиации, военные смогли уничтожить 18 нападавших, в том числе одного смертника с закреплённым на теле поясом со взрывчаткой.
Также были уничтожены четыре автомобиля боевиков, три из которых предполагалось использовать в ходе штурма в качестве самодвижущейся мины.
В заявлении военного ведомства Египта сообщается о двух погибших и четырёх раненных в ходе боя военнослужащих.
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Армия , В мире , Министерство обороны
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